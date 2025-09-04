“Cada minuto cuenta”: La serie que revive la memoria de un país herido

Poster de la serie "Cada minuto cuenta" Crédito: Amazon Prime

El próximo 12 de septiembre, Prime Video estrenará el final de la serie Cada minuto cuenta, una producción que busca honrar la resiliencia y fortaleza de la sociedad mexicana frente a una de las tragedias que marcaron su historia reciente. Con un enfoque humano y testimonial, la serie invita a reflexionar sobre cómo las heridas colectivas aún laten y de qué manera seguimos aprendiendo a reconstruirnos.

La historia arranca con un hecho desgarrador: han pasado 24 horas desde que el doctor Ángel quedó atrapado entre los escombros y nadie sabe nada de él. Las labores de rescate permanecen paralizadas por decisión del gobierno, mientras Pepín y un grupo de estudiantes se unen a los voluntarios en el CONALEP colapsado. En medio del caos, Camila descubre un oscuro secreto que involucra al ejército, mientras la amenaza de una réplica del terremoto se vuelve inminente.

Miriam Balderas, una de las protagonistas, compartió lo que significó para ella formar parte de este proyecto:

“Me dejó una experiencia muy bonita en el sentido de la atención que se tuvo dentro de toda la gente involucrada. Es una manera de decir: no estamos solos. Con mucho respeto se contó la historia, porque fue un cambio de vida para todos. Aquí estamos, y aunque nos pase encima lo que nos pase, vamos a seguir adelante”.

Para Azalia Ortiz, la serie también dejó una profunda reflexión:

“Me queda esta sensación de una conexión total con mi país, con lo que somos y con lo que debemos reconstruir. La herida sigue abierta, pero enfrentarse a ella es necesario. Cada minuto cuenta fue hecha desde el respeto y el amor, con la intención de resaltar la fortaleza de los seres humanos”.

Escena de la serie "Cada minuto cuenta" Crédito: Amazon Prime

Ortiz detalló además la preparación del elenco: “Nos documentamos mucho, tuvimos cursos con doctores y enfermeras. Yo viví el terremoto de 2017 y tuve un shock muy fuerte, pero esta serie me hizo entender muchas cosas y me invita a tomar responsabilidad como parte de la sociedad”.

Entre los aspectos más entrañables, Miriam Balderas recordó cómo la producción rescató detalles culturales de distintas épocas: “Nos hizo recordar cómo nos vestíamos, cómo hablábamos, los modismos. Incluso la manera de atender una herida ha cambiado de los 80 a la fecha. Cada minuto cuenta, es un testimonio generacional; nuestros familiares vivieron cosas fuertísimas que siguen marcándonos como país”.

Escena de la serie "Cada minuto cuenta" Crédito: Amazon Prime

Con una narrativa intensa y sensible, Cada minuto cuenta llega a Prime Video como una serie que no solo revive la memoria de una tragedia, sino que también resalta la solidaridad y la fuerza colectiva que caracterizan al pueblo mexicano.