Julia Garner rompe el silencio sobre la biopic de Madonna: “el proyecto sigue vivo”

Julia Garner revela los detalles detrás de la filmación de la biopic de Madonna Especial

La actriz Julia Garner, reconocida por sus destacadas actuaciones en Ozark e Inventing Anna, ha confirmado que sigue vinculada a la esperada biopic de Madonna, un proyecto que ha tenido múltiples retrasos, pero está nuevamente en marcha.

En una entrevista con W Magazine, Garner —de 31 años— afirmó: “No puedo decir mucho, pero sí, sigue en desarrollo”. Esto representa la primera confirmación pública clara desde los rumores que apuntaban a una cancelación total en 2023. El proyecto, inicialmente en manos de Universal Pictures con Madonna como co-guionista y productora, retomó fuerza con una posible nueva versión como serie limitada para Netflix, bajo la dirección de Shawn Levy.

Madonna Imagen de “Like A Virgin” (Especial)

Garner también recordó el exigente casting al que se sometió: sin formación en danza, tuvo que aprender a bailar y cantar frente a Madonna en persona. “Me pregunté: ‘¿Qué haría Madonna?’ y actué con completa confianza”, relató en el podcast SmartLess.

Por su parte, Madonna ha aprovechado su gira Celebration Tour para insinuar que el guion, con el título provisional Who’s That Girl, sigue siendo trabajado activamente.

¿En qué películas y series ha participado Julia Garner?

Julia Garner comenzó su carrera en cine independiente, debutando en Martha Marcy May Marlene (2011), y continuó con entregas como Electrick Children (2012), The Perks of Being a Wallflower (2012), y Sin City: A Dame to Kill For (2014).

Escena de la serie "Inventing Anna" donde actúa Julia Garner Netflix

En televisión, su ascenso fue meteórico, en producciones como Tripod en The Americans (temporada 3–6); Ruth Langmore en Ozark (Netflix), papel que le valió tres premios Emmy; Protagonista en Maniac (2018), Dirty John (2018–19), Modern Love (2019) y Inventing Anna (2022).

Por otro lado, sus películas más recientes son The Assistant (2019), sobre el entorno laboral en el contexto del movimiento MeToo; The Royal Hotel (2023), que estrenó en festivales importantes; Apartment 7A (2024), precuela de Rosemary’s Baby; Tres estrenos de 2025: The Fantastic Four: First Steps (como Silver Surfer), Wolf Man y Weapons.