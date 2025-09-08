Los niños opinan de cine: 200% Lobo

Escena de la película "200% Lobo" de Zima Entertaintments Foto: Cortesía

200% Lobo es la esperada continuación de la exitosa película de 2020 100% Lobo, la cual nos cuenta la historia de Freddy Lupin un adolescente heredero de una manada de hombres lobo confiado que en que pronto se convertirá en un temido y respetado lobo feroz, pero para sorpresa de nuestro protagonista termina bajo la piel de un adorable poddle rosa.

Escena de la película "200% Lobo" de Zima Entertaintments Foto: Cortesía

Personajes encantadores

El director australiano Alexs Stadermann continua las aventuras de Freddy y sus amigos, esta vez el carismático poddle rosa añora ganar el respeto de su manada los cuales no hacen más que negarle la participación en las actividades de la misma y demeritar sus esfuerzos, el cachorro en su búsqueda para encajar le pide a los espíritus lunares un caprichoso deseo.

Para fortuna de Freddy un pequeño bebe espíritu llamado Moopoo logra escuchar sus súplicas y le concede lo que su corazón anhela; sin embargo, nuestro héroe a su vez libera accidentalmente al pequeño, ahora junto con sus adorables amigos la pequeña Luna y una peculiar manada compuesta por perros con personalidades bastante divertidas tendrán que luchar porque no se apague la luz de Moopoo y regresarlo a su hogar.

Escena de la película "200% Lobo" de Zima Entertaintments Foto: Cortesía

Villanos y Monstruos que no son lo que parecen

Además de entregarnos grandes personajes 200% Lobo nos ofrece también villanos entrañables como la icónica Max una exmujer lobo, exiliada de la manada por prácticas inapropiadas quien ahora está refugiada en la magia oscura y que ha convertido a todos los animales del bosque en donde ahora vive en, como ella misma lo dice inadaptados y a quien Freddy recurrirá para poder abrir un portal entre la tierra y la luna y regresar así a Moopoo a su hogar.

Escena de la película "200% Lobo" de Zima Entertaintments Foto: Cortesía

Es así como podemos ver a ranas, murciélagos y distintos animales convertidos en monstruos y quimeras aterrorizantes que no son más que las víctimas de la resentida bruja, quienes no hacen más que seguir órdenes temerosos de la furia de su ama, ofreciéndonos una reflexión sobre la empatía y aceptar las diferencias de los demás además de la gran interrogante ¿podemos juzgar a alguien por su apariencia?

Para toda la familia

Con el mismo sello humorístico que identifico a la primera entrega, 200% Lobo vuelve más divertido y gracioso, ofreciendo bastantes momentos cómicos que seguro harán reír a chicos y grandes por igual y logra mantener la atención de los espectadores durante sus 98 minutos de duración y aunque de una secuela estemos hablando no tiene como requisito haber visto el filme anterior, pues la película funciona muy bien de manera independiente.

Escena de la película "200% Lobo" de Zima Entertaintments Foto: Cortesía

En la Crónica de Hoy tuvimos la oportunidad de ser de los primeros en verla y estas fueron las impresiones de la pequeña reportera: ¿te gusto la película? “Me encanto, me gustaron muchos los perritos, uno hasta se parecía a mi mascota, creo que nos trataron de decir que debemos aceptar como somos, a veces quisiéramos ser más altos o más flacos o más fuertes, pero así como estamos debemos ser felices”

Según nos cuenta la corresponsal su parte favorita fue sin duda ver el lado malvado del pequeño espíritu Moopoo, la cual fue muy divertida, este fue también su personaje favorito, pero también le gusto Luna con su amigo murciélago y la gran amistad que desarrollaron, pues nos mostraron que puedes hacerte amigo de quien menos lo imaginas aunque sea distinto a ti.

Poster oficial de la película "200% Lobo" de Zima Entertaintments Foto: Cortesía

200% Lobo llega a los cines este jueves con una colorida animación y una historia de amistad e identidad, en donde descubrirán si Freddy y sus amigos logran salvar al adorable Moopoo o si la malvada bruja Max logra su cometido, te aseguramos que tanto chicos como grandes la disfrutarán.