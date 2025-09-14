Emmys 2025: Una noche de sorpresas, discursos y triunfos memorables

Premios Emmy 2025 Especial

La televisión volvió a brillar con fuerza en Los Ángeles. Este 14 de septiembre, el Peacock Theater se llenó de glamour, nervios y aplausos para celebrar la 77ª entrega de los Premios Emmy. Lejos de ser una ceremonia fría, la gala se convirtió en una fiesta de emociones donde convivieron viejos conocidos y nuevas voces que ya marcan el rumbo de lo que vemos en pantalla.

La conducción corrió a cargo de Nate Bargatze, que con su humor relajado ayudó a que la velada fluyera sin tanta solemnidad. Entre los grandes protagonistas estuvieron Severance, que confirmó que es mucho más que una serie de culto, y The Studio, una comedia que llegó pisando fuerte y arrasó en varias categorías.

A continuación, te presentamos un resumen de la jornada y la lista de ganadores (principales categorías), compilada y verificada con el acta de la Television Academy.

Ganadores principales (selección por categoría)

Mejor serie dramática (Outstanding Drama Series)Ganador: (consulta la lista oficial — ver fuentes).Nota: la noche reconoció fuertes apuestas seriadas (entre las nominadas estuvieron Andor, Severance, The Pitt, The Last of Us, Slow Horses y The White Lotus).

Actuación — Drama

Mejor actriz protagonista en serie dramática : Britt Lower , Severance .

: , . Mejor actor de reparto en serie dramática : Tramell Tillman , Severance (aceptó el galardón y fue uno de los momentos emotivos de la noche).

: , (aceptó el galardón y fue uno de los momentos emotivos de la noche). Mejor actriz de reparto en serie dramática: Katherine LaNasa, The Pitt.

Actuación — Comedia

Mejor actor protagonista en serie de comedia : Seth Rogen , The Studio .

: , . Mejor actriz protagonista en serie de comedia : Jean Smart , Hacks .

: , . Mejor actor de reparto en comedia : Jeff Hiller , Somebody Somewhere .

: , . Mejor actriz de reparto en comedia: Hannah Einbinder, Hacks (su discurso fue uno de los más comentados).

Series de comedia y límites

Mejor serie de comedia (Outstanding Comedy Series): The Studio fue entre las grandes triunfadoras de la noche.

Serie limitada / película para TV

Mejor serie limitada / TV movie: Adolescence obtuvo premios importantes en la categoría limitada (incluyendo dirección y escritura en algunas menciones de la noche).

Dirección y escritura

Dirección — serie dramática : Slow Horses y otros títulos se llevaron reconocimientos técnicos

: y otros títulos se llevaron reconocimientos técnicos Escritura — drama: Andor obtuvo el premio a la escritura en drama por “Welcome to the Rebellion”.

Reality / Variedad

Mejor programa de competencia de realidad : The Traitors .

: . Mejor serie de variedad/periodismo satírico: Last Week Tonight with John Oliver continuó su racha en las categorías de variety/scripted.

Lo más comentado de la noche

Entre los momentos más memorables está Seth Rogen, quien sorprendió a todos al ganar su primer Emmy como mejor actor en comedia por The Studio. Un triunfo que arrancó sonrisas y memes casi al instante en redes.

Asimismo, Britt Lower, conmovida hasta las lágrimas, levantó su Emmy como mejor actriz en drama por Severance. Su discurso fue uno de los más celebrados de la noche. Por si fuera poco, Jean Smart volvió a brillar y se llevó a casa otro Emmy por Hacks, reafirmando su estatus de reina absoluta de la comedia.

La categoría de reparto también dio qué hablar: Tramell Tillman fue reconocido por Severance, mientras que Hannah Einbinder hizo volar el escenario con un discurso tan mordaz y contundente que tuvo que ser parcialmente censurado.