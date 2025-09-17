Carlos Ann prepara Una noche ígnea en el Centro Cultural Roberto Cantoral

Carlos Ann regresa para dar un grandioso show en El Cantoral Especial

El próximo 28 de enero de 2026, el Centro Cultural Roberto Cantoral será el escenario de una velada singular: Carlos Ann llega a la capital mexicana con Una noche ígnea con El Tigre del Congrés, un espectáculo que se anuncia como algo más que un simple concierto, una experiencia ritual entre la memoria, el deseo y la creación.

El músico catalán, originario del barrio del Congrés en Barcelona, revivirá en esta cita El Tigre del Congrés —álbum de 2010 grabado en los estudios Musart de la Ciudad de México—, acompañado del guitarrista Juan Carlos Allende, pieza clave en aquella producción. La obra, concebida con dos guitarras españolas y una atmósfera analógica, buscaba rescatar la esencia artesanal de la canción latinoamericana y ahora regresa con una nueva lectura, atravesada por la madurez artística y los sonidos contemporáneos que caracterizan a Ann.

El escenario del Cantoral recibirá a un ensamble de invitados de peso: Saukey Liy, de Los Macorinos, aportará su herencia de cuerdas y tradición; mientras que la cantante Marcela Viejo sumará voz y sensibilidad en un cruce de estilos que irá de lo íntimo a lo incendiario. En conjunto, la propuesta promete un recorrido sonoro en el que las guitarras clásicas dialogan con paisajes electrónicos, proyectando un espacio donde la poesía se vuelve resistencia.

Lejos de un ejercicio de nostalgia, Ann plantea esta presentación como un retorno al origen para mirarlo desde el presente: “El Tigre del Congrés nació de un impulso espiritual, de canciones dictadas que arrancaron del dolor, del deseo de que algo viejo renazca con nueva luz”, ha dicho en entrevistas recientes.

Producción y nuevos horizontes

El evento está bajo la producción de Artemisa Music, sello independiente que ha apostado por proyectos que transitan entre la experimentación y la intensidad poética. La agencia, que también produjo el disco, se ha consolidado como un espacio donde confluyen artistas que cruzan géneros y buscan propuestas sonoras que desafían lo establecido.

El repertorio no se limitará al homenaje del álbum. Ann también adelantará nuevos sencillos, entre ellos Jugamos a ser inseparables y Soñar fue un crimen, que forman parte de El Tigre del Congrés en la noche ígnea, su próximo capítulo musical.

La cita en el Cantoral apunta a convertirse en un ritual sonoro: un encuentro donde la voz de Carlos Ann se proyectará como confesión íntima y colectiva, donde la guitarra será filo y la electrónica un horizonte de lo posible. Una noche destinada a quienes buscan intensidad, autenticidad y un arte que no teme confrontar.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del inmueble.