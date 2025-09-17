Pablo Vaga habla sobre “Cada Minuto Cuenta 2”: el reto de dar vida a un voluntario en el sismo del 85

Pablo Vaga

Con tan solo 26 años, Pablo Vaga se ha convertido en una de las promesas de la actuación en México. En la segunda temporada de Cada Minuto Cuenta, disponible en Prime Video, da vida a Darío, un joven universitario que se convierte en voluntario tras el sismo de 1985. Para el actor, el proyecto fue más que un reto profesional:

“Para mí significa esperanza. Este tipo de proyectos los veía muy lejanos en mi carrera, y estar aquí me demuestra que sí se puede. Estoy muy feliz de haber conseguido este papel”, comparte.

Para darle autenticidad a su personaje, Vaga se sumergió en la época: vio documentales, estudió grabaciones y, sobre todo, se apoyó en la empatía. “Si había que rescatar a alguien de los escombros, trataba de conectar con esa lucha por salvar una vida. Ese fue mi motor”.

El mayor desafío no vino de fuera, sino de sí mismo:

“Lo más difícil fue la expectativa que yo mismo me puse. Quería hacerlo perfecto, pero al final entendí que lo importante era estar presente, estar con mis compañeros y no darle tantas vueltas al asunto”.

Aprendizajes en la pantalla y el escenario

Aunque joven, Pablo ya ha transitado por el cine, la televisión y el teatro, y reconoce que cada medio exige un proceso distinto:

“El teatro es estar todo el tiempo presente, no hay segundas oportunidades. En cambio, en cine puedes tomarte horas para una escena, y en televisión los tiempos son mucho más rápidos. Cada formato te enseña cosas distintas”.

Su paso por proyectos como El Doctor del Pueblo de Telemundo o el cortometraje Imelda y Luis lo prepararon para enfrentar un reto de la magnitud de Cada Minuto Cuenta. Y aunque admite que su sueño siempre ha estado en la pantalla, reconoce que el teatro le ha dado herramientas fundamentales: disciplina, visceralidad y un contacto directo con el público.

Sobre los retos de abrirse camino en la industria audiovisual, Vaga es directo:

“Muchas veces no te dan la oportunidad de hacer un casting si no eres alguien conocido o que vende mucho. Eso es difícil, pero sigo insistiendo”.

El futuro y el mensaje que deja “Cada Minuto Cuenta”

De cara al futuro, Pablo Vaga sueña con proyectos más experimentales:

“Me encantaría hacer ciencia ficción o fantasía, como las películas de Guillermo del Toro o Christopher Nolan. Aunque claro, personajes como Darío, ligados a hechos históricos, también me apasionan”.

Al hablar del mensaje de la serie, el actor no duda en resaltar el lado luminoso de la historia:

“Cada Minuto Cuenta muestra muchas cosas del mexicano, lo bueno y lo malo. Pero yo quiero resaltar lo positivo: la solidaridad, el darlo todo por los demás, el estar ahí para apoyar”.

Finalmente, invita al público a no perderse esta temporada:

“Espero que disfruten mucho la serie y que la gocen. Es una historia que nos recuerda quiénes somos como país y la fuerza que tenemos cuando estamos unidos”.