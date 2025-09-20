Daniela Spalla y Esteman llenan de amorío el Palacio de los Deportes

Esteman y Daniella Spalla Foto: Vía Instagram

La cantautora argentina Daniela Spalla y el músico colombiano Esteman se presentaron frente a 20 mil fans en un show lleno de magia y sorpresas, con una pasarela justo al centro del recinto y una cortina gigante que contenía una enorme sorpresa, el evento comenzó en punto de las 9:15 de la noche con una serie de juegos de luces que dio paso a la revelación de lo que sería el fondo de la romántica noche, un corazón rojo del tamaño del escenario y frente a él la dupla vestida con un par de camisas estilo rococó blancas.

Amor y desamor

La velada daría inicio con “Amantes”, “bienvenidos a este amorío” expresó Daniela, luego continuaron temas como “Besos y pendientes” y “estábamos tan bien” para dar paso a uno de los momentos más inolvidables del concierto, con un dron sobrevolando el recinto al que los artistas nombrarían “Ring cam” y con la melodía “Un día en París” varias parejas enamoradas se declararían su amor con todos los asistentes siendo testigos a través de las pantallas que se encontraban a lado del escenario.

Luego llego el momento de escuchar a la intérprete en su faceta como solista y para deleite de sus fans escucharíamos un medley de “Amor difícil”, “Prometí”, “Todo mal” y “Me voy”, luego en un emotivo momento vimos encenderse al propio palacio con un mapping sobre los asistentes en color amarillo mientras sonaba “Pina mar” y para finalizar el momento “Lejos de la ciudad” enfundada en una larga falda recorrería la pasarela dándonos una probadita de lo que sería una noche llena no solo de música sino también de efectos, vestuarios y tecnología en total sinergia con el show.

Esteman también tendría su momento como solista, en el que pudimos escuchar “noche sensorial”, en donde los asistentes se levantarían a bailar, “Mar” y “Caótica belleza” nos regalarían un momento nostálgico pero también divertido, pues pudimos ver al colombiano vestido con un poncho rojo dar vueltas en la pasarela disfrutando del cariño de sus fans.

Duelo de baladas

Con dos flechas gigantes de led acompañándolos comenzaría un duelo de baladas, en donde escuchamos algunas de sus melodías más melancólicas, Daniela, por su parte interpretaría “Un viaje hasta la luna” acompañada de un hermoso piano, luego Esteman nos regalaría “Extraños” de pie sobre una silla roja y con globos en la mano con el flash de los asistentes acompañándolo, después y para recordarnos la increíble mancuerna que hacen juntos y por qué este evento fue sold out juntos cantarían “Calle sin salida”, “Hasta que tú me quieras” y “Duele” esta última sobre una plataforma metálica que se elevaría hasta quedar justo por encima del gran corazón.

Invitados especiales

Para sorpresa de los asistentes y en total obscuridad dos siluetas se harían presentes, quienes eran nada más y nada manos que “Daniel me estás matando” el dúo integrado por los mexicanos Daniel Zepeda e Ivan de La Rioja estremecieron a los asistentes con su inesperada aparición para luego interpretar “Lo hice te deje” una de sus más famosas canciones.

Concierto de Daniella Spalla y Esteman en el Palacio de los Deportes Foto: Ángela Herrera

Luego volverían Daniela y Esteman al escenario para juntos cantar “Bar de corazones rotos” justamente en un pequeño bar montado al final de la pasarela, un momento que nos regaló una gran complicidad entre los 4 artistas. Mon Laferte sería la segunda y última invitada de la noche para darnos una versión nunca antes escuchada de “El Acuerdo”.

2 Solistas juntos

Casi rumbo al gran final pudimos disfrutar nuevamente de ambos artistas en sus facetas de solistas, siendo en esta ocasión Esteman quien daría inicio a su repertorio individual con “Baila” arriba de la plataforma metálica, después “Mr. Trance” un himno entre los fans y melodía elegida para que el colombiano bajara acercarse al público. Para terminar de lo más alto del domo descendió una bola disco que acompañaría al intérprete en “Noches de verano”.

“No me hables de amor” sería la canción con la que Daniela volvería al escenario en solitario, “Flores” y por último “Sicilia” que teñiría el lugar de color rojo y animaría al público a bailar.

Concierto de Daniella Spalla y Esteman en el Palacio de los Deportes Foto: Ángela Herrera

Para terminar la noche ambos artistas volverían juntos vistiendo a juego rojo y charol, “No sabes amar”, “Te veo a la salida” y “Fuimos amor” fueron algunos de los temas elegidos para dar paso al gran cierre, luego la icónica canción y uno de los éxitos más grandes de Esteman “Reina Leona” que estremecería a todos los ahí presentes.

Por último, dos de las canciones que más esperaba el público “Te va a doler” cover de la salsa de Maelo Ruiz y finalmente “Te alejas de mí” canción que sería su primera colaboración juntos y el inicio de su historia juntos. “Llegue aquí hace 12 años, sin nada tantas personas me dijeron que me rindiera, pero no les hice caso” nos dijo la argentina, quien nos recordó una vez más que la perseverancia y la resiliencia han sido cruciales en la carrera de ambos. Así termino la noche, con el staff desfilando por la pasarela y los artistas agradeciendo a los asistentes el poder hacer ese sueño realidad.