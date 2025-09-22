Doña Cuquita y el beso viral: la verdad detrás del supuesto nuevo amor de la viuda de Vicente Fernández

En pleno concierto de su hijo, Alejandro Fernández, en Estados Unidos, un video comenzó a recorrer todo el internet: María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, de 79 años, viuda de Vicente Fernández, disfrutaba del show y la compañía de un caballero misterioso con quién se abrazaba y daba un beso.

En cuestión de pocos minutos, la curiosidad por la identidad del hombre y el clip se volvieron tendencia, fomentando los rumores de un supuesto “novio” y reavivando la “fe en el amor” de muchos.

¿Romance o simple cariño familiar?

Las primeras versiones apuntaban a que la viuda de El Charro de Huentitán había decidido darle una segunda oportunidad al amor, a casi cuatro años de la partida de Don Chente. Muchos aplaudían la posibilidad, otros lo veían con escepticismo… pero la historia tenía un giro inesperado pendiente.

¿Quién es el “novio” de Doña Cuquita?

El periodista Javier Ceriani y el propio Vicente Fernández Jr. aclararon la situación: el hombre del video no era un pretendiente, sino Javier Abarca, hermano mayor de la dama. Además, confirmaron que en el concierto también estaba Teresa, otra de las hermanas.

Beso romántico o costumbre familiar

El ángulo del video dio pie a la confusión: ¿realmente fue un beso en la boca con tono romántico? Algunos lo aseguran; sin embargo, es bien sabido que los Fernández acostumbran mostrar cariño de esa manera. Incluso, existen videos de don Vicente saludando a sus hijos con un beso en los labios, gesto que, en la sociedad del México actual, siempre dividió opiniones.

Como de costumbre, en redes, el tema se convirtió en un carnaval de comentarios y memes. Desde quienes la felicitaban por “estrenar galán” hasta quienes recordaban que “cada familia tiene sus formas de cariño”. Al final, la realidad es clara: Doña Cuquita no tiene novio, solo un fuerte lazo con su hermano.