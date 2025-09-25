“Kamikaze es la celebración del inicio de un nuevo ciclo, mis 40 años”: Ximena Sariñana

La cantante Ximena Sariñana durante su rueda de prensa en el Teatro Metropólitan Foto: Dyna Sánchez

La cantante Ximena Sariñana anunció su nuevo tour “Kamikaze” en una rueda de prensa celebrada en el Teatro Metropólitan, en el corazón de la CDMX.

La artista compartió todos los detalles sobre su próxima gira y respondió preguntas de los medios sobre el lanzamiento de su nuevo material “No es igual”, el cual se estrenará en el recinto el próximo 14 de noviembre.

Este es un nuevo ciclo, un nuevo comienzo con un nuevo álbum que le permite mantener una intimidad increíble con su audiencia. Además, este evento es de suma importancia, ya que celebrará dos sucesos, el inicio del tour y su cumpleaños 40.

La intérprete, reconocida por éxitos como “¿Qué tiene?” “Cuento” o “Mediocre”, adelantó que este lanzamiento de álbum traerá múltiples colaboraciones con otros cantantes y amigos.

“Decidimos dividir este disco en diferentes EP’s dando alusión a las 3 capas de un volcán en explosión. Romper, luego la explosión y al final la calma, las cosas”, señaló la intérprete.

La cantante Ximena Sariñana durante su rueda de prensa en el Teatro Metropólitan Foto: Dyna Sánchez

Gracias a no perder el norte, la cantante mencionó que ha podido sobrellevar cada tangente de la vida, ser mamá, ser activista, actriz y cantante.

“Este proyecto es muy especial para mí porque esta manera tan kamikaze de ser, me da mucho miedo, pero también me da poder en la industria, al inicio me daba miedo porque no hay muchas mamás en este camino. Y es que nadie me enseñó a ser artista y mamá al mismo tiempo y me siento afortunada de haberlo logrado y ahora poder ser referente no solo como músico, sino de romper las reglas sin buscar tendencias ni perseguir hitos solo perseguir ser un mejor ser humano y de ser una mamá presente involucrando a mis hijos en lo que amo”, expresó la cantante durante la conferencia.

La canción favorita hasta el momento para la artista es “No es igual”, pues la enorgullece por su crecimiento personal y la considera autobiográfica. Asimismo, señaló que disfruta y ama trabajar con sus amigos haciendo música y colaboraciones con ellos y con gente nueva y joven. Le gusta mucho conocer gente creativa que se vuelve su familia.

La música le permite hablar del miedo, autosabotaje, llegar a los lugares más íntimos y le permite crecer para que cada momento sea llevadero. También señaló que la música le ayuda a permitir abrazar esa parte oscura de uno mismo y vivir las partes luminosas de sí con más intensidad.

“Muchas personas me dicen que mi música los acompañó en su dolor, cambios de la vida, en el amor, me dicen que hay cosas que no pueden decir con sus palabras y que mis canciones lo dijeron y eso es sumamente humano y de mucho valor el poder encontrarte en la música”…“Busco reinventarme en cada ciclo de mi vida”.

Activismo musical

La música históricamente es un acto de resistencia y no hay algo más activista y artístico que escribiendo canciones, hablarlo desde un lugar honesto y profundo construyendo una carrera bajo sus propios términos aun cuando no se encaja en expectativas, creando y siendo referente, siguiendo esta lucha por la equidad de género. Esto es importante para las diferentes generaciones.

Ximena es una mujer activista que comparte mucho en redes la problemática en Palestina, menciona lo difícil que puede ser para una mujer vivir un conflicto de tal magnitud. Hay que hacer equipo y sororidad ayudando a otras mujeres.

La cantante contó sobre su proceso creativo y el cómo buscó disfrutar por encima de todo, disfrutó escribir las canciones sin buscar tantas colaboraciones, sino más bien pasarla bien con amigos y productores quienes son cercanos a ella, trabajó con nuevos y viejos amigos. Lo llamó un proceso único y respecto a la emoción que esto trae mencionó que en “Ojos diamante” es un disco frío, de mucha efervescencia, lleno de exploración y rígido, con música electrónica, con guitarras y letras confrontativas que rompen con todo lo ya conocido. Y “las cosas simples“ son calma, son canciones más introspectivas, mucho más ligeras, acústicas, llenas de poesía.

“Mi momento más Kamikaze”

En sus primeros años de maternidad, quiso seguir trabajando tiempo completo, amamantando 5 años sin parar a sus dos hijos mientras iba a entrega de premios, tours de radio, ruedas de prensa, shows, viajar por el mundo donde no había podido dormir bien, pero con experiencias enriquecedoras y haciéndola sentir indestructible con una red de ayuda y esto le emociona amando lo que hace y estando muy satisfecha como mamá.

La cantante es muy selectiva con sus proyectos y por ahora estará 100% concentrada en estos conciertos, habrá presentaciones en España, Monterrey y más.

Agradeció a sus músicos, quienes son de su máxima confianza, también nos contó que llevar a sus hijos al estudio, es lo que más le inspira. Le gustan los retos, esto ha sido un gran aprendizaje y ahora le apasiona más la música aprovechando cada reto y prueba.

Al finalizar, recomendó a los nuevos artistas mantenerse fieles a su esencia para que les vaya mejor, defendiendo quienes somos ya de por sí la industria es difícil. “Mantente fiel a lo que eres y no cambies por nadie”.

Los boletos para su presentación en el Teatro Metropólitan el próximo 14 de noviembre estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster.