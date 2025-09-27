Así lució Selena Gómez en su boda con el productor Benny Blanco

Boda de Selena Gómez y Benny Blanco

Este sábado California fue el escenario donde la artista Selena Gómez y Benny Blanco dieron el “sí” en el vivero Sea Crest, de acuerdo con Vogue.

Boda de Selena Gómez y Benny Blanco

Los detalles que rodearon el evento se mantuvieron en completo secreto ya que la pareja no quería ninguna filtración al respecto en la prensa. Algunas fuentes confirmaron que helicópteros de paparazzis estuvieron sobrevolando la locación con la intención de conseguir una foto de Gómez vestida de blanco, ya que la filtración estaría valuada en alrededor de 1 millón de dólares.

Sin embargo, la propia intérprete decidió terminar con la incertidumbre y compartió en sus redes sociales algunas imágenes de cómo lució junto a su ahora esposo durante la boda.

Boda de Selena Gómez y Benny Blanco

¿Quién diseñó el vestido de novia de Selena Gómez?

En un carrete de fotos con la descripción “9.27.25”, Selena dio un vistazo a una sesión de fotos en el jardín de una casa donde ella y Benny Blanco posan sus atuendos matrimoniales.

Boda de Selena Gómez y Benny Blanco

Una de las grandes preguntas que rodean los vestidos de novias de las famosas es qué diseñador está detrás de los despampanantes diseños, en el caso de los nuevos esposos fue el reconocido Ralph Laurent.

Selena llevó un vestido completamente blanco de satén, cuello tipo halter, con la espalda descubierta, bordados en el pecho y una falda doble que le dio un toque refinado.

Por su parte, el novio lució un clásico esmoquín negro con camisa blanca y moño.

Boda de Selena Gómez y Benny Blanco

La pareja se casó tras pasar casi un año comprometidos y un año más como novios.

Se informa que a la celebración acudieron cerca de 170 invitados entre familiares de ambos y personalidades del espectáculo como Taylor Swift, Paul Rudd, Martin Short, Steve Martin, Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park y David Henrie.