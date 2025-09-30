Murió Carlos Arau, cineasta mexicano y actor de “Vecinos” El actor incursionó con éxito en teatro, televisión y publicidad

Murió Carlos Arau, cineasta mexicano y actor de “Vecinos” Tihui Arau —su sobrina—, nieta del cineasta Alfonso Arau e hija del músico y cantante Sergio Arau, agradeció a nombre de la familia las interminables muestras de apoyo recibidas.

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento del actor Carlos Arau, conocido por su participación en la serie “Vecinos” y por su trayectoria en publicidad, cine y televisión. La noticia fue confirmada por su sobrina Tihui Arau, nieta del cineasta Alfonso Arau e hija del músico Sergio Arau.

El 17 de septiembre, apenas unos días antes de su partida, Carlos Arau compartió en su cuenta de Facebook una publicación con el texto:

“¡Vamos a la playa! ¿Alguien quiere ir?”

Lo llamativo de esta publicación es que según fuentes allegadas, tenía planeado escribir un guion inspirado en el fotógrafo Gabriel Figueroa, aunque no hay certeza de que ese proyecto tuviera avanzado progreso.

Confirmación oficial y despedida íntima

Once días después de esa publicación, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) emitió un comunicado confirmando su deceso y expresando condolencias a sus familiares y amigos.

El sepelio tuvo lugar en la funeraria J. García López, en la colonia Juárez, y fue de carácter muy íntimo; muchos de sus colegas se enteraron de su partida a través de la ANDI.

Trayectoria y legado en la actuación

La carrera artística de Carlos Arau se extiende por más de 35 años. Aunque no siempre ocupó papeles protagónicos, su rostro se hizo recurrente en el público por apariciones en comerciales, programas televisivos y series emblemáticas como Vecinos, La Rosa de Guadalupe, La familia P. Luche y La Madrastra.

También incursionó en cine y colaboró con figuras internacionales como Javier Bardem, participando en películas como Perdita Durango.

Hasta ahora, familia ha decidido no revelar públicamente las causas del fallecimiento. En redes social, colegas y compañeros del medio expresaron su consternación. Eduardo España, su coprotagonista de Vecinos, emitió un mensaje de solidaridad hacia sus seres queridos.

El actor Alek Vázquez le dedicó un cariñoso homenaje señalando que su partida lo sorprendió profundamente y resaltando su talento que siembre reconoció en