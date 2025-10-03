“Se viene una canción de la trinidad del pop mexicano” Belinda, Kenia Os y Danna confirman colaboración

Artistas mexicanas, Danna, Kenia Os y Belinda (applemusic)

Las cantantes mexicanas Belinda, Danna y Kenia Os, consideradas actualmente las “reinas del pop en México”, confirmaron que trabajan en una colaboración musical conjunta.

El anuncio se realizó durante una conversación especial en el nuevo podcast de Apple Music Uno, transmitida en el programa “Pop up radio”, donde revelaron que el proyecto ya está en marcha.

“Ya es un hecho: se viene una canción de la trinidad del pop mexicano. Vamos a servir, babies. Para mí, es un honor enorme lograr esta colaboración. Con todo y las agendas locas, nuestros equipos lo hicieron posible. Va a ser increíble”, expresó Danna Paola.

¿Que esperar de está nueva colaboración?

La unión de estas artistas era un sueño largamente esperado, en especial por el público LGBTIQ+, así como por audiencias millennials y de la generación Z que han seguido de cerca sus trayectorias, ya sea en telenovelas, música pop o a través de redes sociales.

“Va a estar brutal, se los prometemos. Somos mujeres que hacemos nuestro trabajo impecablemente, con amor y entrega. Estoy muy emocionada. Y ojo, no estamos creando expectativas”, declaró Kenia Os entre risas.

El anuncio coincide con una etapa activa para las tres artistas:

Belinda promociona actualmente su álbum Indomable , donde experimenta con corridos tumbados.

, donde experimenta con corridos tumbados. Danna impulsa su más reciente sencillo, KHE Calor .

impulsa su más reciente . Kenia Os promociona sus colaboraciones Una nada más con Los Ángeles Azules y “En 4″ junto a la brasileña Anitta.

Mujeres indomables y poderosas

Durante la conversación en Apple Music, las tres cantantes reflexionaron sobre lo que significa ser mujeres poderosas dentro de la música.

“Para mí, una mujer indomable es alguien que lucha por sus sueños, que no permite que nada ni nadie la haga sentir menos, que tiene sueños diferentes cada día y sabe que puede cumplirlos. Mujeres como Frida Kahlo, que fue una de las más increíbles de la historia de nuestro país”, compartió Belinda.

El proyecto, aún no tiene fecha oficial de lanzamiento pero promete convertirse en un hito de la música pop mexicana y un símbolo de unión femenina en la industria.