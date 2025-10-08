Hulu en México: fecha de estreno, precios y cambios en Disney+

Hulu en México dentro del catalogo de Disney+ (@PortalDisneyES/x)

Este 8 de octubre, la plataforma de Disney+ tuvo un cambio importante, ya que la plataforma incluirá un apartado de la marca estadounidense Hulu, quien sustituyó a Star+, no obstante el contenido de esta marca seguirá como siempre, solo que ahora bajo el nombre de esta compañía, asimismo, se agregará más variedad al catalogo del servicio de Walt Disney Company.

La estrategia, que ya se implementó en Estados Unidos desde marzo de 2024, busca unificar contenidos bajo una sola experiencia para el usuario. Series, producciones originales y títulos exclusivos de Hulu estarán disponibles directamente en Disney+, sin necesidad de contratar un servicio adicional.

¿Cuál va a ser el costo?

A pesar de la implementación, Disney+ no subirá de precio, quedando así su costo mensual de 149 pesos a la versión Estándar con anuncios y de 249 para el plan Estándar sin anuncios.