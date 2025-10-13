Escenario

Fobia, Juanes, The Smashing Pumpkins, Lenny Kravitz y un lineup sorprendente encenderá el escenario del GNP

Cartel del Vive Latino 2026: bandas confirmadas, fechas y venta de boletos

Por Jesús Sánchez
Vive Latino 2026: fechas, precio y cartel completo
Vive Latino 2026: fechas, precio y cartel completo

El Vive Latino 2026 acaba de anunciar su line up para sorprender los próximos 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros.

En esta edición el festival de música celebra sus 26 años de realización y asegura traer historia, presente y promesa.

¿Quiénes se presentarán en el Vive Latino 2026?

Aquí te presentamos algunos de los artistas más destacados del cartel:

  • Fobia
  • Juanes
  • The Smashing Pumpkins
  • Cypress Hill
  • Enjambre
  • Fabulosos Cadillacs
  • Tom Morello
  • The Mars Volta
  • Lenny Kravitz
  • Allison
  • Los amigos Invisibles
  • Moenia
  • MC Davo
  • ... y más

¿Cuándo es la venta de boletos para el Vive Latino 2026?

Para conseguir tus boletos la preventa Banamex se realizará el 17 de octubre a las 14 horas y la venta general el 18 de octubre en el mismo horario.

Recuerda que la venta de boletos se realiza, como cada año por el sistema de Ticketmaster, así que, como recomendación, ten lista tu cuenta días antes para que tu compra sea más ágil.

Precios para el Vive Latino 2026

La promotora del evento dio a conocer un aproximado de los precios del abono para la Fase 1 en las distintas zonas del recinto:

General: desde $3000

Banamex platino sur y norte: desde $5,670

Boxes Oro sur y norte: desde $7,100

Boxes Diamante sur y norte: desde $10,00

Estos precios no incluyen cargo por servicio.

Tendencias