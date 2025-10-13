Cartel del Vive Latino 2026: bandas confirmadas, fechas y venta de boletos

Vive Latino 2026: fechas, precio y cartel completo

El Vive Latino 2026 acaba de anunciar su line up para sorprender los próximos 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros.

En esta edición el festival de música celebra sus 26 años de realización y asegura traer historia, presente y promesa.

¿Quiénes se presentarán en el Vive Latino 2026?

Aquí te presentamos algunos de los artistas más destacados del cartel:

Fobia

Juanes

The Smashing Pumpkins

Cypress Hill

Enjambre

Fabulosos Cadillacs

Tom Morello

The Mars Volta

Lenny Kravitz

Allison

Los amigos Invisibles

Moenia

MC Davo

... y más

La música nos juntó y el #VL26 sigue uniéndonos.

¡El Vive Latino está de regreso y este lineup trae historia, presente y promesa! ⚡



Presentado por Amazon #PreventaBanamex 17 de octubre, 14:00 hrs

Venta general 18 de octubre, 14:00 hrs pic.twitter.com/ubdOFjYYBd — Vive Latino (@vivelatino) October 14, 2025

¿Cuándo es la venta de boletos para el Vive Latino 2026?

Para conseguir tus boletos la preventa Banamex se realizará el 17 de octubre a las 14 horas y la venta general el 18 de octubre en el mismo horario.

Recuerda que la venta de boletos se realiza, como cada año por el sistema de Ticketmaster, así que, como recomendación, ten lista tu cuenta días antes para que tu compra sea más ágil.

Precios para el Vive Latino 2026

La promotora del evento dio a conocer un aproximado de los precios del abono para la Fase 1 en las distintas zonas del recinto:

General: desde $3000

Banamex platino sur y norte: desde $5,670

Boxes Oro sur y norte: desde $7,100

Boxes Diamante sur y norte: desde $10,00

Estos precios no incluyen cargo por servicio.