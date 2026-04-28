Tráiler de Ted Lasso temporada 4: Apple TV nos trae de regreso a Richmond con el equipo femenil

Ted Lasso El coach Lasso armará desde cero un equipo femenil en Richmond.

El primer avance completo de la cuarta temporada de Ted Lasso ya llegó junto con su fecha de estreno. Apple TV nos dará nuevos capítulos de la historia de Ted Lasso, el entrenador estadounidense que se ganó el corazón de todo el mundo tras su paso por el AFC Richmond de Inglaterra, donde ahora tendrá que dirigir al cuadro femenil.

Tráiler de la cuarta temporada de Ted Lasso

Desde hace ya algunos meses, Apple TV nos había adelantado no sólo el regreso del coach Lasso a Richmmond, sino que reveló que ahora lo haría con el equipo femenil para darnos una nueva historia con nuevos personajes y desarrollos.

Welcome back coach! Ted Lasso returns August 5 on @AppleTV! pic.twitter.com/Rg52Pu0lbS — Tim Cook (@tim_cook) April 28, 2026

En este primer adelanto, se nos muestra desde el proceso de selección que tendrá el equipo para armar un cuadro femenil que pueda competir, lo que seguramente llevará un proceso de selección tan desafiante como divertido. También, podemos anticipar que Ted tendrá dificultades similares para poder entrenar un equipo ganador.

Por otra parte, también podremos ver algunos puntos que quedaron en el epílogo de la tercera temporada, como Roy Kent y Keeley Jones reencontrándose una vez más en lo que podría ser una reconciliación, a Rebecca en su nueva relación con el piloto neerlandés que conoció en Ámsterdam, el siempre leal Leslie Higgins y el coach Beard siendo todavía el impredecible coach Beard.

¿Cuándo estrenará la cuarta temporada de Ted Lasso?

Según este primer avance de Apple TV, la fecha de estreno oficial será el próximo miércoles 5 de agosto desde esta plataforma. Anteriormente, se había señalado que podría estrenarse durante el mes de julio para aprovechar la euforia del Mundial de Futbol para darle un impulso a la serie. Sin embargo, la fecha final quedó para después del Mundial 2026.