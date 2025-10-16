¿Carlos Rivera homofóbico? Drag queen española señala al cantante mexicano de pedir condiciones anti LGBT

La Drag queen española Dita Dubois, figura destacada de Drag Race España, asegura haber sido víctima de las solicitudes homofóbicas de Carlos Rivera, quien condicionó un show en Tenerife.

Tras sus declaraciones, la polémica y debate entre los fans de Rivera y la comunidad diversa no se han hecho esperar. Hay quienes defienden ciegamente al mexicano y quienes aseguran que esta no es la primera vez que se ve envuelto en este tipo de discurso.

¿Qué dijo Dita Dubois sobre Carlos Rivera?

De acuerdo con lo relatado por Dita, durante una gira de Rivera en Tenerife, España, ella y a otras artistas del mundo drag fueron invitadas para hacer un cameo durante su presentación; sin embargo, el cantante “prohibió específicamente que nadie del colectivo LGBT estuviera compartiendo plano con él”, declaró Dita Dubois.

Desde su punto de vista, considera que ese tipo de exigencias son el reflejo de una estrategia para desvincularse de la comunidad LGBT, lo cual podría alimentar percepciones de discriminación y mensajes de odio.

Asimismo, en México comenzaron a correr rumores previos sobre supuestas negativas del cantante a participar en eventos LGBT o colaborar con artistas que se identifican abiertamente con la comunidad, como es el caso de Lambda García, con quien presuntamente no quiso trabajar.

Reacciones en redes: defensa y crítica a Carlos Rivera

La acusación no tardó en generar respuestas encontradas, mientras algunos tachan al cantante de homofóbico y exigieron una postura clara. Algunas personas defendieron su derecho a elegir sus colaboraciones, alegando que no puede ser obligado a hacerlo.

A pesar de la polémica, hasta el momento de la redacción de esta nota, el exparticipante de la Academia no ha emitido una declaración oficial sobre los señalamientos de Dita Dubois.

Esta ambigüedad ha mantenido un incendio en redes sociales, donde usuarios han debatido sobre libertad artística, responsabilidad social y el papel de figuras públicas en causas sensibles.