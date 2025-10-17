Hollywood pierde otra estrella: Ed Williams fallece a los 98 años de edad

Ed Williams Fallece actor que dio vida al torpe e hilarante científico Ted Olsen en ¿Y dónde está el policía? (Especial)

Ed Williams, actor que interpretó al torpe e hilarante científico Ted Olsen en la serie estadounidense Police Squad! (¿Y dónde está el policía? en América Latina) falleció en su domicilio en California el 2 de octubre a los 98 años de edad, según confirmó su nieta Stephanie Williams.

Nacido un 26 de noviembre de 1926 en San José (California), Edwin Wallace Williams poco sabría que algún día se convertiría en un rostro familiar de la comedia para millones de espectadores, pues sus pasos no se cruzaron con el camino de la fama hasta inicios de los años 1980s.

De las aulas al escenario

En sus primeras décadas de vida, Williams actuó en obras de teatro en el estado de San José y en Standford, así como decenas de producciones de radio producidas por Lillian Fontaine, madre de Olivia de Havilland y Joan Fontaine, antes de llegar a Los Ángeles en 1955 y aceptar un trabajo en The Don Martin School of Radio and Television Arts and Sciences, donde se convirtió en profesor de locución y artes de radio y televisión.

Durante un periodo de 24 años aproximadamente, Williams no se presentó a ninguna audición y puso de lado su carrera actoral para comprometerse con la enseñanza en las aulas. “No apruebo a los profesores que se dedican a hacer un segundo trabajo, ganan mucho dinero extra y descuidan sus clases”, dijo.

No fue hasta mediados de 1970s, cuando impartía clases de oratoria en Los Ángeles City Collage y consiguió un horario más relajado, que Ed Williams decidió volver a las audiciones y consiguió el papel de Ted Olsen en la serie de ABC ¿Y dónde está el policía?, personaje que cambiaría su vida desde ese momento en adelante.

“Recuperé el tiempo perdido y conseguí un papel bastante decente para volver a la actuación”, comentó Williams en una entrevista de 2017 con Matthew Worley, de Pacific Pioneer Broadcasters.

Se retiró de la docencia en 1989.

El rostro secundario que completa la magia

A pesar de que la serie fue cancelada tras sólo seis episodios al aire, su estilo único de humor paródico la convirtió en una serie de culto. La notoriedad posterior de la propuesta, logró que ésta fuera resucitada por el equipo creativo; esta vez, en la gran pantalla.

Police Squad! (TV Series 1982) Ed Williams como el científico Ted Olsen (Especial)

El enorme éxito de la película generó dos secuelas más: ¿Y dónde está el policía? 2 1/2: el aroma del miedo y ¿Y dónde está el policía? 33 1/3: el insulto final, teniendo a Leslie Nielsen (teniente Frank Drebin) y Ed Williams (científico Ted Olsen) como los únicos actores del reparto original de la serie.

Su historial actoral incluye también Ratboy (1986), Nickel & Dime (1992), High Strung (1992), Carnosaurio (1993) y El padre de la novia (1991), donde interpretó a un reverendo y compartió pantalla con Diane Keaton; además de apariciones en series de televisión emblemáticas de los 80s y 90s, tales como El abogado Matlock, L.A. Law o MacGyver, más una aparición en la serie House en 2010.

Ed Williams siguió actuando incluso a sus 90 años, demostrándonos que no existe tiempo límite para perseguir tus sueños y, más importante aún, triunfar en alcanzarlos.

Descanse en paz.