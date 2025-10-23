Turibus Tour Terror 2025, Hasbro City y Six Flags: los imperdibles de Halloween en CDMX

Espectáculos y shows de terror que no te puedes perder esta temporada de Halloween y Día de Muertos Foto: Cortesía

Octubre se viste de misterio y tradición: el aire huele a cempasúchil, las calles se iluminan con calabazas y el espíritu de las festividades flota por todas partes. Es el momento perfecto para los aventureros que buscan experiencias únicas entre el encanto del Día de Muertos y la adrenalina de Halloween.

Desde recorrer la Ciudad escuchando historias de terror, hasta parques temáticos donde el terror cobra vida al caer la noche, o simplemente experiencias para toda la familia, esta temporada recorre la CDMX con los sentidos despiertos y el corazón lleno de emoción con estos eventos imperdibles.

Atrévete a vivir una noche aterradoramente inolvidable con Turibus Tour Terror 2025

La oscuridad cae sobre la Ciudad de México y las calles esconden más que simples leyendas. Turibus Tour Terror 2025 te invita a adentrarte en una experiencia que pondrá a prueba tu valentía: un recorrido nocturno por los rincones más espeluznantes de la capital, donde el pasado cobra vida entre sombras, susurros y misterios sin resolver. Prepárate para una noche en la que cada parada revelará secretos tan inquietantes como fascinantes.

Entre los destinos más escalofriantes se encuentran el Hotel Posada del Sol, con almas que aún buscan descanso eterno; La Casa Negra, envuelta en tragedias y fenómenos paranormales; La Casona de Fidel, escenario de ritos oscuros y apariciones; y la Casa País de los Duendes, donde criaturas mitológicas parecen acechar entre las sombras. Todo el recorrido está guiado por miembros de una antigua secta que relatan historias de brujería, fantasmas y rituales ancestrales capaces de helarte la sangre.

Foto: Cortesía

Pero el terror no termina ahí. A lo largo del tour, te toparás con criaturas siniestras, dinámicas interactivas, juegos macabros y premios para los más valientes. Y para cerrar con broche de oro esta experiencia de pesadilla, disfrutarás de una cena temática escalofriante, el escenario perfecto para compartir los sustos y las risas de una noche que, sin duda, jamás olvidarás.

Hasbro City se transforma para celebrar el Halloween Fest 2025

Hasbro City se convierte en el epicentro de la diversión y la fantasía con el Halloween Fest 2025, un evento donde los sustos son dulces y la imaginación no tiene límites. Este año, fantasmas, héroes y criaturas mágicas invaden el parque temático para ofrecer una experiencia única que mezcla misterio, música y color en cada rincón.

Foto: Cortesía

Durante cuatro semanas, el parque se viste con luces, calabazas brillantes y telarañas gigantes para recibir a niños, familias y fans de todas las edades. Los visitantes podrán disfrutar de actividades como el Meet & Greet con los PJ Masks, los fines de semana de “Dulce o Truco”, y el espectacular Show de Halloween Fest, una puesta en escena llena de baile y energía. Además, los espacios temáticos prometen las fotos más creativas y espeluznantes de la temporada.

La aventura continúa con todas las atracciones de Hasbro City: desde la adrenalina pura en la NERF Arena hasta el descanso en el TLC Lounge. Y para cerrar con el toque más dulce, la nueva Candy Land Store ofrece golosinas exclusivas y recuerdos temáticos que harán que quieras volver una y otra vez. Así que prepara tu mejor disfraz y atrévete a vivir la magia más divertida del año en el Halloween Fest 2025 de Hasbro City.

Six Flags México celebra la edición 13 del Festival del Terror, la más grande en su historia

El miedo regresa más fuerte que nunca. Six Flags México da vida a la edición número 13 del Festival del Terror, con una propuesta más inmersiva, aterradora y ambiciosa que nunca. Ocho atracciones incluyendo dos traídas desde el mítico Knott’s Scary Farm, casas inspiradas en franquicias icónicas del cine de horror y experiencias diseñadas para desafiar los límites del miedo conforman esta nueva entrega que promete noches de adrenalina pura bajo el lema: “las criaturas conocen tus miedos”.

Foto: Cortesía

Entre las novedades que estremecerán a los visitantes destacan Cirque Du Grotesque, un espectáculo circense que mezcla acrobacias y horror; el clásico Cortejo Siniestro, donde criaturas infernales invaden el parque; y atracciones como No me sigas, basada en la primera cinta original en español de Blumhouse, y The Conjuring Universe, con los casos más escalofriantes de los Warren. A ellas se suman las experiencias extremas Widows, Cinema Slashers, Guillotina, Rancho Masacre y Killer Clowns, que garantizan sustos para recordar.

Pero no todo es terror. Durante el día, los más pequeños podrán disfrutar del Kids Boo Fest, un espacio familiar lleno de dulces, disfraces y diversión, con el desfile Boo Parade y el show Entre Dulces y Caramelos. El Festival del Terror estará disponible hasta el 17 de noviembre en Six Flags México, así que prepárate, porque esta temporada no solo es para gritar, sino para atreverte a vivir el terror más grande en la historia del parque.