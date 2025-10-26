Muere Alicia Bonet, icono del cine mexicano de terror a los 78 años

Fallece Alicia Bonet a los 78 años Especial

El mundo del cine mexicano está de luto tras la partida de Alicia Bonet, quien falleció este domingo 26 de octubre de 2025, a los 78 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

La actriz, que cautivó en la pantalla grande, la televisión y el teatro, deja un legado imborrable en la historia del entretenimiento nacional.

Alicia Bonet nació el 26 de abril de 1947 en la Ciudad de México. Comenzó su carrera artística en el teatro semiprofesional hacia finales de los años cincuenta, integrándose a una compañía infantil de repertorio. Pronto dio el salto al cine, y durante las décadas de los sesenta y setenta se consolidó como una de las actrices más versátiles de México.

Entre sus trabajos más sobresalientes figuran películas como Hasta el viento tiene miedo (1968), en la cual interpretó a Claudia, un rol que la convirtió en un ícono del cine de terror mexicano.

Otras cintas incluyen El escapulario (1968), Despedida de soltera (1966) y Rubí (1970). En televisión incursionó con telenovelas como Viviana (1978) y Señora (1998). Su desempeño teatral y cinematográfico la estableció como un rostro familiar para varias generaciones.

En el ámbito personal, Bonet contrajo matrimonio con el actor Juan Ferrara, con quien tuvo dos hijos, y posteriormente con el también actor Claudio Brook. Su vida estuvo marcada también por tragedias personales; la pérdida de su esposo y la muerte de un hijo influyeron eventualmente en su retiro de los reflectores.

Aunque las causas de su fallecimiento no se han dado a conocer, el gremio reconoció su trayectoria y envió sus condolencias.