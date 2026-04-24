Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan 2026: así fue el concierto que marcó a toda una generación

Concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan Cortesía: OCESA

La noche del 23 de abril de 2026 quedó marcada como una de esas fechas que no solo se recuerdan, se sienten. Depresión Sonora aterrizó en la Ciudad de México con un concierto que fue mucho más que música: fue un desahogo colectivo.

En el emblemático Teatro Metropólitan, miles de jóvenes —y no tan jóvenes— encontraron algo difícil de explicar pero fácil de reconocer: una conexión brutal con letras que hablan sin filtro sobre ansiedad, vacío, rutina, amor y desamor y una generación que intenta (re) conocerse a sí misma mediante letras emocionales.

Concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan Foto: OCESA / Lulú Urdapilleta

Una generación que no vino solo a escuchar, sino a sentir

Desde horas antes, el ambiente afuera del recinto ya anticipaba lo que vendría. Fans con estética oscura, referencias al post punk, delineadores negros osbre el rostro y esa energía contenida que caracteriza a quienes siguen el proyecto sabían que no sería un show convencional...¡sería uno de los mejores shows de este mes!

Cuando las luces se apagaron, no hubo introducciones innecesarias. La ansiedad y la emoción se desbordaba en las más de 300 almas reunidad en el recinto. Bastaron los primeros acordes para que el Metropólitan se convirtiera en un coro masivo y en una urdimbre de gritos.

¿Cómo estuvo el concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan?

Canciones como Generación perdida, diversión prohibida y Apocalipsis virtual no solo fueron coreadas: fueron gritadas con una intensidad que dejó claro que este fenómeno no es pasajero. Es generacional.

Lejos de apostar por una producción exagerada, Depresión Sonora construyó su show desde lo esencial: luces sobrias, visuales minimalistas y una presencia escénica que no necesita artificios.

Esa crudeza fue precisamente lo que hizo que cada tema golpeara más fuerte. El público no estaba ahí para ver un espectáculo perfecto, sino para reconocerse en cada palabra.

Concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan Foto: OCESA / Lulú Urdapilleta

Lo que comenzó como un proyecto independiente en España hoy es una voz global. El paso por México confirma algo que ya era evidente: Latinoamérica no solo escucha a Depresión Sonora, lo adopta.

La gira “Vacaciones para siempre” ha servido como consolidación internacional, pero también como prueba de que hay una audiencia que necesita este tipo de narrativa: directa, incómoda y profundamente humana.

Un concierto que dejó huella en los asistentes

El cierre fue tan potente como el inicio: sin discursos largos, sin poses innecesarias. Solo música y miles de voces acompañando. Además, uno de los momentos más emotivos fue cuando Marcos Crespo anunció un suceso que encendió la noche: uno de los fans le propuso matromonio a su novia.

Por si fuera poco, los gritos de los fans resonaban por todo el Teatro Metropolitan. La atmósfera estuvo llena de nostalgia por otras canciones como Dónde están mis amigos, Hasta que llegue la muerte, Fumando en mi funeral, Desordénalo todo, Vacaciones para siempre, La ley del probe, entre otras.

Concierto de Depresión Sonora en el Teatro Metropólitan Foto: OCESA / Lulú Urdapilleta

Al salir, la sensación era clara: nadie se iba igual que como entró.

Porque en tiempos donde todo parece superficial, conciertos como este recuerdan que la música sigue siendo uno de los pocos espacios donde la honestidad todavía pesa y deja una huella imborrable.