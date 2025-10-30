¡Sí hubo terceros! Esta es la verdadera razón por la que PXNDX jamás volverá a los escenarios

PXNDX jamás volverá a los escenarios. José Madero destruyó el matrimonio de uno de los integrantes

La escena del Emo-Punk regio resucitó con un chisme que le está dando vida a todos los millenials, pues el exguitarrista de PXNDX, Arturo Arredondo, reveló la verdadera razón por la que la agrupación jamás volverá a los escenarios, o por lo menos no con la alineación original.

El musico evidenció lo que, dicho por él, “ya todos en la escena musical regiomontana sabían”: su exesposa le habría sido infiel con José Madero.

De acuerdo con lo declarado, al amistad entre Arredondo y Madero iba más allá de la banda. Había salidas, convivencias y hasta regalos entre sus familias; sin embargo todo se acabó cuando aparecieron fotos, videos y mensajes que demostrarían una cercanía extraña entre Pepe y la entonces esposa de Arredondo.

Al ser cuestionado sobre el chisme, Arturo aseguró que: “A estas alturas medio Monterrey ya sabe… no pretendo hacer una entrevista sobre eso”. Lo que confirmó el rumor y desató miles de comentarios entre los fans que aún soñaban con un reencuentro de la banda.

Arturo Arredondo habla sobre infidelidad de su exesposa con Pepe Madero

Arturo evitó profundizar en declaraciones, dejando entrever que el daño ya está hecho y no había vuelta atrás, pero arremetió diciendo que: “no puedo confirmar ni negar nada. La verdad siempre encuentra su camino, sin ayuda mía. Uno aprende a no meterse al lodo con marranos. Sólo pido respeto por la privacidad de mi familia, que ellos no tienen culpa de nada”.

Hasta el momento, José Madero no ha dado declaraciones al respecto, lo cual genera aún más especulación entre los fans y los medios de comunicación quienes aseguran que “el que calla otorga”.

Tras declaraciones como esta, a todos quienes soñaban que la historia de PXNDX, iniciada en 1996 en Monterrey, pudiera volver a encender la llama, se les ha esfumado la ilusión.

Los seguidores que crecieron con himnos como “Cita en el quirófano” o “Los malaventurados no lloran” ven ahora con nostalgia y decepción no sólo la separación, sino el motivo detrás de ella.

Indiscutiblemente PXNDX fue referente de la generación emo-punk en México y que su caída esté relacionada con un tema tan escandaloso y “cortavenas” como este, abre el debate sobre lo que ocurre detrás de bambalinas y confirma que la agrupación jamás volverá a los escenarios.