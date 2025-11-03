Así es Jim Curtis: el coach de vida y novio oficial de Jennifer Aniston

El mundo del entretenimiento en Hollywood se sorprendió cuando Jennifer Aniston confirmó su relación con su nuevo novio, Jim Curtis, al publicar una foto de él en su Instagram para celebrar el cumpleaños del coach de bienestar.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Te valoro”, escribió Aniston, de 56 años, junto a una foto en la que ambos aparecen abrazados.

Esta pareja había sido relacionada durante varios meses; incluso se le vio en el estreno de la última temporada de “The Morning Show”, lo que aumentó los rumores de la relación entre estos dos personajes.

Hasta el momento, ni Aniston ni Curtis se han pronunciado ante los comentarios que la foto desató por conocer la nueva relación que la actriz dejó al ojo público.

¿Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de Jennifer Aniston?

Jim es conocido por ser un especialista en el bienestar mental que suele publicar videos en Instagram para animar a sus 677.000 seguidores a usar afirmaciones, ejercicios de escritura y lenguaje emocional como herramientas para cambiar la mentalidad de las personas que recurren a él.

En su sitio web se describe como “autor, conferencista, hipnocoach y educador”; su misión es “cambiar la salud y el bienestar del mundo”.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Jennifer Aniston y Jim Curtis?

La interacción pública entre Jennifer y Jim inició como muchas otras actuales relaciones; ella le daba likes a las publicaciones en Instagram, donde el hipnocoach comparte su trabajo. Este mes Jennifer fue etiquetada por primera vez, pero de una manera discreta en publicaciones que resumen los domingos de Jim.

Ambos fueron captados a mediados de julio en un yate en Mallorca, en donde ambos lucían relajados y él le daba un masaje en los hombros a la actriz. En estas vacaciones estuvieron acompañados del actor Jason Bateman, junto a su esposa, Amanda Anka. Y a principios de septiembre, Jennifer les daba otra pista a sus fans sobre su nueva historia de amor, publicando una foto de Jim de espaldas frente a un atardecer en el mar.

Después de estar averiguando si andaban, por fin la actriz de Hollywood dejó claro que se encuentra enamorada y le está dando una nueva oportunidad al amor con Jim Curtis.