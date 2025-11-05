Joe Keery actor de Stranger Things presentará su primer concierto en México

Joe Keery, conocido en la música como DJO, ha logrado convertirse en un ícono de la cultura pop después de serlo en la pantalla y conquistar al público con su personaje de Steve Harrington en la famosa serie Stranger Things y romper récords en el mundo de la actuación; sin embargo, no solo es una estrella en las series, también lo ha sido en la música con su éxito “End of Beginning”. El músico estadounidense prepara su llegada a Latinoamérica con “The Crux Tour”, que incluye dos presentaciones en tierras mexicanas.

Si deseas ver a este gran personaje fuera de la pantalla y quieres corear sus canciones, conoce los precios y recintos donde se presentará.

¿Cuándo se presentará DJO en México?

Este anuncio causó revuelo entre los fanáticos del actor, por lo que pidieron fechas oficiales, y esta petición se volvió real al ser México una de las paradas de destino del cantante. Se espera que esta mezcla estética retro sea tan emocionante como la gran espera que se ha venido teniendo por la noticia.

Los fanáticos de DJO podrán tenerlo en vivo el 25 de marzo de 2026 en el Pepsi Center WTC en la Ciudad de México y el 27 de marzo en el Teatro Estudio Cavaret en Guadalajara.

Estos dos recintos esperan el abarrotamiento de sus instalaciones que prometen convertirse en un lugar de emoción al recibir al actor y músico tan querido en el país debido al éxito que la serie ha dejado; cabe destacar que su proyecto musical apunta a la misma notoriedad.

🚨| @djotime is coming to Mexico! Pre-sale starts tomorrow at 10 am local time



— Sign up for pre-sale: https://t.co/tbQAqEd4fM pic.twitter.com/a4Vo6CShRz — Djo Source (@djosource) November 4, 2025





Fechas de preventa y venta general para DJO en México

La preventa de fans arranca el 5 de noviembre a las 11:30 (hora de México). Para acceder, tuviste que haberte registrado en el sitio oficial del artista: https://www.djomusic.com/tour

Pero no te preocupes si no pudiste ser de los primeros en acceder a tus boletos, pues la preventa con Citibanamex será el 6 de noviembre y la venta general el 7 de noviembre.

¿Cuánto cuestan los boletos para DJO en México?

Desafortunadamente, no se conoce el precio estimado, pero relacionado con sus presentaciones anteriores, se estima que los boletos podrían tener un costo de 860 hasta los 3 mil 269 pesos; las cifras exactas se revelarán en la preventa, pero mantén tu guardadito para poder vivir la experiencia de disfrutar un concierto de DJO.

Los organizadores recomiendan mantenerse atentos a las plataformas oficiales de Ticketmaster y a los canales de comunicación de DJO donde se publicarán los precios y paquetes VIP.

¿Cuándo y cómo comenzó Joe Keery su carrera musical?

Keery formó parte de la banda Post Animal, donde se desempeñó como guitarrista y vocalista.

Posteriormente, en 2019, decidió comenzar su proyecto en solitario bajo el alias de DJO. Combinado con su carrera actoral, Joe ha lanzado tres álbumes que combinan el synth-pop, psicodelia y una melancolía digital que ha seducido a críticos y oyentes.

Su último sencillo, “End of Beginning”, alcanzó el número 3 en el Billboard Global 200 y ha superado los mil millones de reproducciones en Spotify, consolidándose actualmente como una de las voces más influyentes del indie-pop contemporáneo.