¡Juan Gabriel fue visto con vida en Metro Sevilla! Filtran foto del cantante en el acceso del transporte público

Una fotografía evidenció al cantautor mexicano, Juan Gabriel, subiendo las escaleras de la estación Sevilla perteneciente a la Línea 1 del Metro de la CDMX, lo que desató locura y cientos de comentarios en redes sociales que reconocen al artista como “humilde”.

De acuerto con la información que se ha difundido por el internet, la imagen foto es de cuando él tenía entre 21 y 24 años; sin embargo, lo que más ha causado polemica ha sido el outfit que llevaba puesto, pues los fans lo han señalándolo como ícono de la moda y una figura que destacaba desde muy joven.

¿Qué hacía Juan Gabriel en el Metro Sevilla?

En publicaciones que replicaban la foto, los seguidores no se cansaron de decir cosas como: “Qué hermoso era de jovencito” o “Muy guapo nuestro Juan Gabriel”, “humilde, mi chiquito”.

El hecho de verlo en un contexto cotidiano, como lo es el transporte público, sin la pretención que podría cobijar el glamour, lo acerca a su público y lo humaniza, volviéndolo un símbolo aun más querido dentro de la cultura mexicana.

Hasta el momento no hay muchos datos que revelen quien fue el autor de la fotografía, ni el contexto exacto en el que fue toomada; sin embargo, es posible definir que la imagen fue realizada en la época de los 70, lo que ayuda a definir que Juan Gabriel se encontraba en los inicios de su carrera.

El no ser tan popular entonces, le permitiría al músico poder utilizar el transporte público e incluso realizar shoothings con escenas urbanas cotidianas y la posibilidad de capturar la belleza de la CDMX.

La fotografía de Juan Gabriel saliendo del Metro Sevilla no es sólo un “hallazgo”, es un puente a su juventud y un breve recuerdo a su vida cotidian. Una muestra de la sencillez que lo caracterizó antes y después de la fama.