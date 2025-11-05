Polémica entre actores de Stranger Things: ¿Que esta pasando con Millie Bobby Brown y David Harbour?

Once y Jim Hopper en la segunda temporada de Stranger Things (Netflix)

Hace unos días, el medio británico The Daily Mail reportó una supuesta denuncia de acoso por parte de Millie Bobby Brown, actriz que da vida a Eleven hacia su padre ficticio Jim Hopper, interpretado por David Harbour.

Todo esto se da a tan solo unas semanas de estrenarse el primer volumen de la última temporada de Stranger Things. Según los reportes, la actríz presentó esta denuncia hacia Harbour antes de que iniciaran las filmaciones de la quinta temporada. El caso por el que se denunció supuestamente es por acoso (no sexual) e intimidación. Si bien no se indican las acciones del actor hacia Bobby Brown.

El artículo cita a una fuente cercana a Millie Bobby Brown, quien fue la encargada de divulgar la información. Según la persona, reveló que el conflicto comenzó hace tiempo e incluye una investigación sobre la situación. Asimismo, puntualizó que un representante de la actriz estuvo presente en el set en todo momento durante las grabaciones.

Sin declaraciones por el momento

Hasta el momento, ni David Harbour ni la interprete de Once han declarado al respecto; así como Netflix quien se ha negado a hablar a la prensa sobre el caso.

El primer volumen de la quinta temporada de Stranger Things se estrenará en Netflix el 26 de noviembre, la segunda parte en navidad y el capitulo final en año nuevo.