Mareux en CDMX: fecha, boletos y todo sobre su concierto en Foro Indie Rocks

Mareaux preprara su presentación este 10 de mayo en el fofo Indie Rocks Especial

En una escena donde lo alternativo vuelve a ganar fuerza, Mareux se ha convertido en uno de los nombres más sólidos del darkwave contemporáneo. Su crecimiento no ha sido inmediato ni sencillo, pero sí profundamente honesto: una evolución que hoy lo coloca frente a un público global que encuentra en su música un refugio emocional.

Su próxima visita a la Ciudad de México confirma algo que ya era evidente, ya que la conexión con México no es pasajera, es una relación construida desde la sensibilidad, la nostalgia y la intensidad de su sonido.

La esencia de Mareaux

Detrás de Mareux está Aryan Ashtiani, un artista que ha ido moldeando su sonido con el paso de los años. Hoy su propuesta suena más completa, con más matices y con una intención mucho más clara: transmitir emociones complejas.

En entrevista, reconoce que su música ha crecido junto con él. Una evolución musical más madura: “la música está más completa ahora”

Lejos de quedarse en una fórmula, Mareux reconoce que su sonido ha cambiado con el tiempo. El artista fue claro al describir su presente creativo:

“Siento que la música está más completa ahora, hay más elementos y los temas son un poco más maduros”.

Esa evolución no solo se percibe en la producción, sino también en la intención. Sus canciones ya no solo transmiten tristeza o melancolía, sino que exploran emociones más complejas, con una narrativa mucho más rica.

Uno de los sellos más interesantes de Mareux es la forma en la que construye sus historias. Aunque parten de experiencias personales, nunca se quedan ahí. Mareux parte muchas veces de experiencias personales, pero no se limita a ellas.

“Probablemente siempre es 50-50… empieza biográficamente y luego agrego ficción, o al revés”.

“Perfect Girl”: el punto de quiebre que lo cambió todo

El fenómeno global llegó con “Perfect Girl”, una canción que explotó en plataformas digitales y redes sociales, llevando su música a audiencias que antes no lo conocían.

Más allá del éxito, ese momento marcó un cambio interno. Durante años, Mareux dudó de su propio trabajo. Diez años creando música sin gran visibilidad terminaron por afectar su confianza.

Durante años, Mareux trabajó sin reconocimiento. Una década de incertidumbre que cambió por completo cuando el público comenzó a responder.

“Tomó 10 años para que la gente se diera cuenta… pensé que era otro fracaso”.

Ese giro fue clave para que el artista decidiera apostar completamente por su proyecto.

El impacto viral le dio algo clave: validación. A partir de ahí, decidió tomarse su carrera en serio y apostar por proyectos más ambiciosos como Lovers in the Past y Non-Stop Romance.

Aunque su estética suele ser oscura, el amor es el eje central de su obra. Mareux se define como alguien que no puede escapar de escribir sobre relaciones, emociones y vínculos humanos.

Sin embargo, en su etapa más reciente hay una evolución importante: intenta equilibrar la melancolía con momentos más luminosos. Inspirado en su vida personal, ha buscado crear canciones que no solo duelan, sino que también acompañen desde un lugar más cálido.

México: más que una parada, una conexión real

Su vínculo con México es genuino. El artista ha visitado el país anteriormente y lo considera uno de sus lugares favoritos, no solo por la cultura y la gastronomía, sino por la energía del público.

De hecho, destaca que gran parte de los fans del darkwave en Estados Unidos tienen raíces latinas, lo que explica por qué la conexión con el público mexicano es tan fuerte.

“Me encanta México… es mi ciudad favorita”.

Su presentación en el Foro Indie Rocks! representa un momento clave: un reencuentro esperado con una audiencia que lleva años pidiendo verlo en vivo. Mareux no plantea sus conciertos como una simple ejecución musical. Su propuesta en vivo es una experiencia emocional.

El set está diseñado con cambios de energía: momentos intensos, pasajes románticos y secciones más introspectivas. Incluso incorpora improvisación, lo que hace que cada presentación sea distinta.

“El set se mueve… hay partes muy emocionales, otras románticas y luego sube la energía otra vez”.

La intención es clara: generar una conexión profunda con el público.

Boletos para Mareux en el Foro Indie Rocks

Preventa - General $620.00 MXN

Balcón Lateral $850.00 MXN

Balcón Central $900.00 MXN

Los boletos podrás adquirilos a través del sistema FEVER.