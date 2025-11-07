“Viví un infierno”: Aleks Syntek confiesa haber sido víctima de abuso en su infancia

Aleks Syntek confiesa haber sido víctima de abuso en su infancia: “Viví un infierno”

Este lunes, el cantante y compositor mexicano, Aleks Syntek, sorprendió y al mundo del internet y del espectáculo al revelar que durante su infancia fue víctima de abuso sexual. De acuerdo con lo dicho en un audio filtrado en el programa Ventaneando, Syntek dijo que “no fue una ni dos veces” y que conoció lo que llamó “el infierno”.

De igual forma, el artista ha sido recientemente señalado por una crisis matrimonial con su esposa, Karen Coronado, (con quien lleva más de 20 años de casado y tiene dos hijos) debido a supuestas infidelidades.

¿Aleks Syntek va a divorciarse?

De acuerdo con diversas fuentes, el matrimonio de Aleks Syntek y Karen Coronado estaría al borde de la ruptura, aunque todavía no hay ninguna declaración oficial de parte de la pareja.

Al mismo tiempo, audios filtrados muestran al artista acusando al grupo Grupo Monalisa y a sus integrantes, Javier Calderón y Valeria Cox, de una campaña de difamación en su contra.

El artista afirma que todo esto ha afectado a su familia y a sus hijos, lo que, en conjunto con la confesión sobre su infancia, el complicado momento que está viviendo se agraba.

Recientemente, Aleks Syntek canceló un par de fechas programadas en su Total Syntek Tour para 2025 por padecer diversos temas de salud que requieren su atención y descanso.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, ni el cantautor ni su esposa han dado declaraciones sobre su presunta separación o el motivo, y mucho menos, sobre el supuesto abuso sexual infantil de Syntek.