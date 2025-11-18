El influencer Mike Rijavec aparece sin vida en Baja California

La mañana del 11 de noviembre, el influencer norteamericano Mikey Rijavec, dueño del canal de YouTube SD Fish and Sips, zarpó con su lancha para vivir una nueva aventura de pesca frente a la costa de Bahía Asunción en Baja California. Alrededor de ocho millas náuticas de tierra, emitió una señal de auxilio por presentar problemas en el motor.

El operativo fue de tal nivel, que desplegó a la Guardia Costera de Estados Unidos, la Marina de México, embarcaciones privadas, drones, radares terrestres y aeronaves. Lamentablemente, días después, el cuerpo de Mikey fue hallado en las aguas del Pacífico y la lancha, sin motor, flotaba a unos cinco millas de la costa.

¿Quien era Mikey Rijavec?

En su canal SD Fish and Sips, Rijavec compartía cada semana sus actividades de pesca deportiva y su pasión por el mar, destacando por su autenticidad.

El hecho de que su desaparición y hallazgo movilizaran a autoridades de dos países habla de su impacto tanto entre seguidores como en la comunidad de pesca deportiva. Su hermano, Gregory, abrió una campaña en GoFundMe para apoyar la búsqueda y luego dio el ajuste final al confirmar la noticia.

Claves del operativo de búsqueda

Mikey emitió una señal de auxilio el 11 de noviembre desde su lancha, reportando fallas en el motor

Su lancha era una skiff de poco más de 4m, la cual fue encontrada a la deriva cinco millas de la costa sin su motor, lo que apuntaba a que el incidente se complicó rápidamente

Su búsqueda se realizó de forma internacional e incluso con la participaron de fans y familiares

La comunidad de YouTube despidió a Mikey

Con la noticia de su hallazgo, colegas aficionados a la pesca deportiva y los seguidores de Mikey enviaron decenas de mensajes de despedida en diversas redes sociales.

Además de la tristeza, quedó un fuerte mensaje sobre la importancia de la seguridad en actividades aparentemente “rutinarias” para algunas personas, como pescar en mar abierto.

Aunque las autoridades aún no han publicado un dictamen final sobre la causa exacta de su muerte, las pistas apuntan a que, además de la falla mecánica, la embarcación pudo haberse volteado.