Daniel Radcliffe envia carta de apoyo al nuevo Harry Potter; “espero que lo pases genial”

Daniel Radcliffe envia carta de apoyo a Dominic McLaughlin (Especial)

Daniel Radcliffe, quien dio vida al icónico Harry Potter en una saga de ocho películas, le envió una carta de apoyo a Dominic McLaughlin, actor que interpretará a la nueva versión del joven mago para la serie que prepara HBO.

“No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: ‘Espero que lo pases genial, y incluso mejor que yo. Yo lo pasé genial, pero espero que tú lo pases aún mejor’”, explicó el actor en una entrevista en el programa de televisión Good Morning America.

Asimismo, aseguró que conoce gente que trabaja en la nueva serie y quiso enviarle una nota a McLaughlin, quien respondió a su vez con “un mensaje muy dulce”.

El actor tenía 11 años cuando empezó a encarnar a Harry Potter, misma edad que tiene ahora el protagonista, quien comparte el mérito junto con Arabella Stanton (Hermione) y Alastair Stout (Ron), que retoman los papeles que en la franquicia interpretaron Emma Watson y Rupert Grint.

“Cuando veo las fotos de estos niños parecen muy jóvenes, simplemente los miro y me digo: ‘oh, es una locura que hiciera eso a esa edad’. Pero también es increíblemente dulce y espero que lo estén pasando genial”, precisó Radcliffe en la entrevista.

En redes sociales, cientos de fans no tardaron en aplaudir por la carta, además de expresar su entusiasmo por el nuevo proyecto para televisión.

La serie, cuyo rodaje comenzó en julio en los estudios de Warner Bros. de Leavesden, Reino Unido, se estrenará en HBO en 2027.

El reparte invluye actores de renombre como John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost en el rol de Rubeus Hagrid.

Esta nueva adaptación promete ser fiel a los libros de J.K Rowling, creadora de la saga literaria, quien funge como productora ejecutiva.