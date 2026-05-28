Creador de ‘El Libro de la Vida’ apoyará el uso de IA en Amazon: “Te has aliado con el robo a los artistas”

Jorge R. Gutiérrez El creador y director galardonado con Emmys, Annies y una nominación al Globo de Oro, apoyará un proyecto de Amazon que incentiva el uso de IA en la animación.

La tarde del miércoles 27 de abril se dio a conocer que el animador, director y escritor mexicano, Jorge R. Gutiérrez, formará parte del proyecto GenAI’ Creators Fund, iniciativa que tiene por objetivo financiar proyectos experimentales para televisión y cine mediante herramientas de Inteligencia Artificial; la noticia provocó en respuesta una brutal crítica por parte de la comunidad de fans que han seguido el trabajo de Gutiérrez desde inicios del siglo.

Lanzado a la fama por la serie El Tigre: Las aventuras de Manny Rivera y habiéndose hecho un sitio en las nominaciones de los Globos de Oro 2014 tras crear El Libro de la Vida, Jorge R. Gutiérrez se convirtió en uno de los mexicanos más influyentes en la animación internacional —junto a Guillermo del Toro—, por lo que la noticia de su alianza con las herramientas IA ocasionó una serie de reacciones desaprobatorias de parte del público.

Jorge R. Gutiérrez trabajará con Inteligencia Artificial en Amazon

En la semana que el Papa León XIV presentó su primera encíclica Magnífica Humanitas, donde desarrolló el impacto de la Inteligencia Artificial en la era moderna y su amenaza a la dignidad humana, uno de los animadores y directores más prolíficos de la animación —y, al mismo tiempo, representante de la creatividad mexicana— anunció que formará parte de una iniciativa en Amazon que invertirá en proyectos creados en colaboración con herramientas IA.

De acuerdo con Albert Cheng, director de operaciones de Amazon MGM, la intención del programa GenAI’ Creators Fund “no es sustituir a los creadores, sino brindarles nuevas herramientas” que amplíen sus posibilidades narrativas, así como ayudará a reducir las complicaciones de tiempo y presupuesto que suelen sufrir las producciones tradicionales.

La presentación oficial de este proyecto se dio a conocer en el evento AI on the Lot 2026 que se llevó a cabo en Culver Studios.

Durante la celebración, también se reveló la iniciativa Project Nara, plataforma interna desarrollada por Amazon MGM y AWS que integrará herramientas de Inteligencia Artificial (Blender, Maya, Unreal Engine, Nuke y la suite de Adobe), cuyo apoyo tiene el propósito de acelerar procesos creativos al visualizar escenas mucho antes del rodaje, lo que aparentemente reduciría costos de producción.

El proyecto con el que Jorge R. Gutiérrez se integra a la iniciativa GenAI’ Creators Fund, es su nueva serie ‘Punky Duck’, que seguirá la vida de un pato punk en una versión exagerada de Los Ángeles; este programa —junto a ‘Love, Diana Music Hunters’ y ‘Cupcake & Friends’ de otros creadores— servirán como ejemplo del potencial que Amazon pretende alcanzar mediante el uso de la IA.

“Le has dado la espalda a tu comunidad”: fans reaccionan a la alianza de Jorge R. Gutiérrez con la IA

Una vez que la noticia se reveló y difundió a través de redes sociales, la reacción de los y las fieles al mundo de la animación fue inmediatamente desaprobatoria, ya que señalaron a Gutiérrez como uno de los animadores que solía estar en contra de la Inteligencia Artificial en el proceso creativo de cualquier película, serie o arte.

“Con todo el pensamiento a corto plazo de la IA, toda una generación de creadores no será capaz de crecer para hacer películas y series originales exitosas. El ecosistema está en peligro”, escribió Jorge R. Gutiérrez en 2024 mediante su cuenta oficial en X, antes Twitter.

The original animation creators of the future are learning skills by working up the ladder with experience and teamwork. With all the AI short term thinking, a whole generation of creators will not be able to grow to make original hit movies and series. The ecosystem is in peril. https://t.co/eFgIoR5SDC — Jorge R. Gutierrez (@mexopolis) August 17, 2024

Estas palabras fueron traídas al presente por su comunidad de fans, quienes señalaron al animador mexicano de “dar la espalda” a la comunidad de la animación, además de señalar que su alianza con Amazon también es una alianza a “los centros de poder contaminantes y al robo a los artistas”.

“Como creativo hispano, ignorar los efectos que los centros de datos tienen sobre las comunidades minoritarias y el medio ambiente parece realmente sordo. Me tiene decepcionado, cuando incluso me identifiqué con tus obras en primer lugar”, escribió uno de los seguidores, apoyando la reacción conjunta de decepción que pareció dominar en la mayor parte del público.

¿Qué ha dicho Jorge R. Gutiérrez respecto a su colaboración en GenAI’ Creators Fund?

Mediante su cuenta personal en Instagram, el animador y director mexicano emitió un comunicado hacia sus seguidores y seguidoras, reportando que no permitirá amenazas a su bienestar o al de su familia.

De acuerdo con Gutiérrez, la noticia causó que recibiera presuntos mensajes de naturaleza violenta hacia su seguridad, así como la de su esposa e hijo. En el comunicado personal, añadió que dejaría los comentarios abiertos en la publicación para que el público “sacarlo todo y sentirse mejor”.

Sin embargo, la postura del animador generó otra oleada de decepción entre sus fanáticos y fanáticas, quienes lo acusaron de evadir la conversación real de su decisión al colaborar con Amazon en el desarrollo de herramientas IA para nuevos proyectos.

A un día del anuncio, la base de fans del director mexicano se ha reducido considerablemente y el mundo de la animación se pregunta, una vez más, si hay futuro para la creatividad en un mundo que prefiere aliarse a los tiempos reducidos y “bajos costos” de la Inteligencia Artificial.