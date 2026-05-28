¿Cuándo estrena Hoppers en Disney+? La última película de Pixar llega al streaming

Hoppers El castor robótico hiperrealista controlado por Mabel junto a uno de los imponentes habitantes del bosque en una escena de Hoppers: Operación Castor (PIXAR)

Hoppers: Operación Castor ya tiene fecha oficial de estreno en streaming, la nueva propuesta de Disney y Pixar llegará a Disney+ este 3 de junio de 2026.

Se viene lío en el claro 🦫. #Hoppers, de Disney y Pixar, llega el 3 de junio a #DisneyPlus. pic.twitter.com/HNe8zkq5nw — Disney+ España (@DisneyPlusES) May 28, 2026

¿De qué trata Hoppers: Operación castor?

La película está dirigida por Daniel Chong y escrita por Jesse Andrews. Relata la historia de Mabel, es una chica amante de los animales que ve la oportunidad de usar una nueva tecnología para trasladar su conciencia a un castor robótico hiperrealista y así comunicarse directamente con los animales. Mientras devela misterios del reino animal que van más allá de todo lo que había imaginado, Mabel entabla amistad con el carismático castor Rey George, y debe reunir a todo el reino animal para enfrentar la gran amenaza humana que está en manos del malévolo alcalde Jerry.

¿Quién es quién en Hoppers: Operación Castor? Conoce a las voces detrás de los personajes

El reparto de está divertida historia y conmovedora cuenta con la participación de: Piper Curda en el papel de la protagonista, Mabel Tanaka. A ella se unen Bobby Moynihan como el carismático castor Rey George, y Jon Hamm en el rol del persuasivo antagonista, el alcalde Jerry Generazzo. El elenco principal se complementa con las voces de Kathy Najimy como la Doctora Samantha Fairfax, Vanessa Bayer en el papel de Dianita, Dave Franco interpretando al príncipe insecto Titus, y la galardonada Meryl Streep como la Reina Insecto.

Mientras que en el doblaje latino cuenta con la participación de: Regina Tiscareño, Edgar de Marte, Alberto Guerra, Sofía Niño de Rivera, Yolanda Vidal, Elian Garcés y Carlo Vázquez, y el elenco se complementa con la participación especial de figuras como la cantante Christell Rodríguez y el creador de contenido Carlos Díaz.