Sacan trapitos a misses rivales de Fátima Bosch… y hasta Sandra Cuevas sale salpicada

Sacan trapitos a misses rivales de Fátima Bosch Sandra Cuevas aparece en las investigaciones.

El certamen de belleza Miss Universo 2025 lo dió todo: glamour, moda, diseño, caidas y, sobre todo, polémicas de alto impacto. Este año ha sido tan mediático que incluso a días de haber concluido, continúan los rumores sobre la hija de un alto mando político africano con contactos mexicanos, un avión cargado con 209 kilos de oro detenido por el FBI y hasta una empresa de energías renovables.

Luego de que el triunfo de la actual reina de Mis Universo 2025, Fátima Bosch, desatara dimes y diretes a nivel internaciónal en medios de comunicación y redes sociales, quienes más se han visto en el ojo del huracán son:

Miss México, Fátima Bosch

La mexicana es hija de un importante ingeniero quien trabaja desde hace 27 años en Pemex.

Miss Costa de Marfíl, Olivia Yacé

La hija de Jean-Marc Yacé, alcalde de Cocody, la zona más adinerada de Costa de Marfil, donde viven los millonarios de África, quien además se ha señalado como presunto socio de Maximiliano Eduardo Niederer, buscado en España por fraude fiscal.

Dentro de la información hayada en internet, ha salido a la luz que ambos fundaron Gallani LTD en 2014, una empresa de energía renovable y exportaciones.

Además, en 2016, Yacé tuvo cercanía con la política mexicana, pues formó parte del Tercer Foro Económico México-Costa de Marfil, junto con las senadoras del PRI, Margarita Flores Sánchez y Rocio Pineda Gochi. Asimismo, durante su visita a México conoció a Sandra Cuevas.

Jean-Marc Yacé y Sandra Cuevas (Apple Photos Clean Up)

Más adelante, en 2021, Yacé y Naderier serían investigados por una factura de más de 900 mil euros emitida por su empresa Gallani LTD, donde supúestamente fue para ayuda de vacunas AstraZeneca, ya que Yacé, siendo cónsul honorario de México, pidió apoyo durante la pandemia por COVID-19.

Miss Venezuela Stephany Abasali

Es hija de un multimillonario quien, supuestamente, intentó “comprar” la corona del certamen para su hija. De hecho una periodista venezolana lo ha señalado como un “hombre mafioso” y tener una presunta red sólida de corrupción, la cual impulsaría la carrera de su hija hasta llegar a Miss Universo.

En 2019 se les vinculó a un avión detenido por el FBI en Miami, con 209 kilos de oro, proveniente de Ciudad Bolívar.

Entre otros rumores, cientos de usuarios de redes sociales han insinuado que Miss Venezuela podría ser una supuesta mujer trans, pues han cuestionado la inexistencia de fotos de Estefany Abasali de niña mostrando únicamente la foto de un varón con la familia.