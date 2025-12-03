Siguen las polémicas en Miss Universo: el director de Tailandia demanda a Fátima Bosch por presunta difamación

Fátima y Nawat juntos El director del certamen en Tailandia arremete legalmente contra la actual Miss Universo tras semanas de tensiones, acusaciones cruzadas y una discusión que ya había provocado críticas internacionales.

Cuando parecía que el certamen de Miss Universo 2025 dejaba atrás las controversias, volvió a encenderse otro conflicto.

El choque que protagonizaron a inicios de noviembre Fátima Bosch (hoy reina mundial), y Nawat Itsaragrisil, (responsable del concurso en Tailandia) abrió una discusión que ahora terminó en tribunales.

En ese momento, Fátima, quien era Miss México, exigió respeto después de que el director la llamara “tonta”, un episodio que incluso provocó que la entonces Miss Universo, Victoria Kjaer, abandonara la sala por considerar el trato “muy irrespetuoso”.

La escena se viralizó y provocó críticas en redes de varios países, donde acusaron a Nawat de comportamientos machistas y autoritarios, por lo que fue obligado a ofrecer una disculpa pública antes de la gala final, sin embargo, la tensión no terminó ahí, el empresario optó por acudir a las autoridades y presentar una denuncia contra Bosch por supuesta difamación.

¿Cuándo se presentó la demanda contra Fátima Bosch?

Documentos divulgados por la organización Miss Universo Tailandia indican que Nawat interpuso la denuncia el 12 de noviembre en una comisaría al sur de Bangkok. La información se replicó rápidamente en medios tailandeses y filipinos, aunque el director no ha dado declaraciones directas.

La publicación en Facebook, hecha el 3 de diciembre por la tarde, hora local, incluye imágenes formales de la denuncia.

¿Qué afirma Nawat sobre lo que ocurrió en noviembre?

El comunicado sostiene que Nawat nunca insultó a Bosch y que sus palabras fueron otras:

“Si sigues la orden de tu director nacional, estás en desventaja; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización”.

La organización asegura que Bosch salió de la sala e hizo una acusación falsa ante los medios, sin rectificar posteriormente. También afirman que, tras ser coronada, la mexicana continuó ofreciendo entrevistas donde, según ellos, “tergiversa el incidente y difama repetidamente al Sr. Nawat”.

¿Qué acciones legales podrían venir para Fátima?

El mensaje difundido por Miss Universo Tailandia remarca que, si aparecen nuevas declaraciones que consideren difamatorias, el director procederá legalmente “con todo el rigor de la ley”.

También llama a los medios a no reproducir lo que califican como “acusaciones falsas”, advirtiendo que podrían emprender acciones contra quienes las amplifiquen.

A pesar del ambiente tenso, Bosch y Nawat aparecieron juntos y sonrientes en varias fotos tras la coronación del 21 de noviembre, una imagen que contrasta con la escalada legal que ahora domina la conversación.