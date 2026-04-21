TV Azteca apuesta por el sonido inmersivo con Dolby Atmos: ¿qué televisiones no podrán usarla y cómo funcionará?

TV Azteca anunció una alianza con Dolby Laboratories Primera televisora en México en integrar Dolby Atmos (sonido inmersivo) en señal abierta

Una de las cadenas más importantes de la televisión abierta en México, TV Azteca, dio un paso importante en la evolución del como ver la TV, pues anunció una alianza con Dolby Laboratories para integrar sonido inmersivo en sus transmisiones.

El anuncio coloca a la empresa como la primera en México en incorporar tecnología Dolby Atmos en señal abierta, marcando distancia frente a otros competidores del sector.

El acuerdo fue presentado durante el NAB Show en Las Vegas, uno de los eventos más relevantes de la industria audiovisual a nivel mundial, donde ambas compañías destacaron que este avance busca transformar la experiencia del espectador sin modificar la forma en que actualmente se recibe la señal.

Cambios en la forma de ver los canales de TV Azteca

La iniciativa se basa en integrar Dolby Atmos dentro del sistema de televisión digital terrestre, utilizando el estándar ATSC 1.0, que es el mismo que actualmente permite que la señal llegue a los televisores.

Esto significa que el cambio no implicará una transformación total de infraestructura. En pocas palabras: la televisión se seguirá viendo como siempre, pero con mejoras en el sonido.

Desde la televisora, el director de tecnología, Pedro Manuel Carmona Ortiz, señaló que se trata de un punto de inflexión en la industria, mientras que representantes de Dolby subrayaron que el objetivo es llevar experiencias inmersivas a audiencias masivas.

¿Qué es Dolby Atmos? el sonido inmersivo que llegará a la TV mexicana

Dolby Atmos es un sistema de sonido que crea una experiencia tridimensional. A diferencia del audio tradicional, donde el sonido viene de canales fijos, aquí se percibe desde distintas direcciones, como si envolviera al espectador.

En la práctica, esto puede hacer que durante un partido de futbol se escuchen los gritos del estadio, el golpe del balón o la narración moviéndose alrededor, generando una sensación más cercana a estar en el lugar.

Este tipo de tecnología normalmente está asociada al cine o a plataformas premium, por lo que su llegada a la televisión abierta marca un cambio relevante.

¿Cómo funcionará Dolby Atmos en la televisión abierta?

El proyecto se apoya en el estándar ATSC 1.0, que define cómo se transmiten imagen y sonido en la televisión digital.

Aunque es un sistema veterano, ha sido optimizado para permitir nuevas capacidades sin reemplazarlo por completo.

La clave técnica está en el uso del códec Dolby AC-4, que permite transmitir audio de alta calidad ocupando poco espacio. Esto hace posible enviar varias pistas de sonido al mismo tiempo dentro de una misma señal.

¿Qué podrá hacer el usuario con este audio de Dolby Atmos?

Uno de los puntos más llamativos es el control que tendrá el espectador sobre el sonido. Con esta tecnología, será posible elegir distintas opciones, como:

Cambiar el idioma de la narración

Activar audiodescripciones

Escuchar solo el sonido ambiente

Ajustar la experiencia según preferencia

Es una lógica similar a la de plataformas de streaming o los antiguos DVD, pero aplicada a la televisión abierta.

¿Qué televisores serán compatibles con Dolby Atmos en TV Azteca?

Los equipos compatibles con tecnologías como DVB-T2 y Dolby AC-4 podrán aprovechar al máximo estas funciones.

Sin embargo, quienes no tengan televisores compatibles no quedarán fuera: la señal seguirá reproduciéndose en audio convencional, sin fallas ni distorsiones.

Para lograr esta implementación, TV Azteca trabajó con empresas especializadas como Imagine Communications y Ateme, que aportaron soluciones clave para la distribución y procesamiento de la señal.

Además, el desarrollo retoma pruebas piloto realizadas en otros mercados, como el caso de la firma francesa TDF, donde ya se ha experimentado con este tipo de transmisiones.