Netflix sacude Hollywood: compra Warner Bros por 82 mil millones de dólares

Netflix compra Warner Bros. Discovery La plataforma de streaming concretó la compra de Warner Bros. Discovery por más de 82 mil millones de dólares, integrando marcas como HBO, DC, Harry Potter y Juego de Tronos a su catálogo global.

Uno de los estudios de cine más importantes dentro de Hollywood es Warner Bros. Discovery (WBD), una potencia global de medios que produce y distribuye contenido masivo en cine, televisión y streaming, abarcando desde películas de gran renombre como DC, Harry Potter y series de TV hasta servicios en el canal Cartoon Network.

Hoy nos despertamos con la noticia de que el estudio de cine y entretenimiento estadounidense fue comprado por Netflix, la plataforma más importante en los últimos años, en una operación que sacude el mapa del entretenimiento mundial y abre una nueva etapa para el gigante del streaming.

¿Cuánto pagó Netflix por Warner Bros.?

La transacción queda valuada en aproximadamente 82 mil 700 millones de dólares, combinando efectivo y acciones; el precio pactado fue de 27.75 dólares por acción, lo que garantiza a los inversionistas de WBD un pago de 23.25 dólares en efectivo y 4.50 en acciones de Netflix.

Ambas juntas directivas aprobaron el acuerdo por unanimidad y estiman que el cierre podría concretarse entre 12 y 18 meses, tras la separación de la división Discovery Global en una empresa pública para el tercer trimestre de 2026.

Netflix le gana la compra a Paramount y Comcast en la pelea por WBD

La compra se concretó después de tres rondas de ofertas, donde Netflix compitió cabeza a cabeza contra Paramount y Comcast. Paramount parecía tener ventaja porque apuntaba a comprar toda la empresa, incluyendo el negocio de cable donde operan CNN y Discovery Channel.

El giro ocurrió cuando Netflix ofreció 30 dólares por acción y aceptó una cláusula de rescisión de 5 mil millones de dólares, la misma cifra que Paramount había puesto sobre la mesa; esa maniobra inclinó la decisión a su favor, según fuentes consultadas por TheWrap.

La victoria resulta llamativa porque hace solo dos meses el propio Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, cuestionaba las megafusiones por considerarlas ineficientes. Hoy, su empresa encabeza una de las operaciones más grandes del sector.

Riesgos antimonopolio luego de la compra de WBD por Netflix

La compra ya generó inquietud en Washington.

El congresista Darrell Issa envió una carta al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio alertando que esta concentración podría reducir la competencia, limitar estrenos y afectar a trabajadores de la industria.

El Fiscal General de California, Robert Bonta, también manifestó su rechazo a operaciones que involucren a WBD, al señalar que la consolidación en sectores estratégicos “no beneficia a consumidores ni a la economía”.

Las preocupaciones no solo son regulatorias. En Hollywood surgieron críticas que cuestionan la calidad de las producciones de Netflix, sugiriendo que la compañía “no alcanzará” el nivel histórico de HBO y Warner.

¿Qué cambiará para Netflix y para Warner en el futuro cercano?

Una de las transformaciones más inmediatas será en el área cinematográfica; Netflix deberá mantener estrenos en salas de cine para las películas de Warner, respetando los contratos vigentes.

Este modelo no era habitual en su estrategia, salvo por lanzamientos limitados como un concierto de K-pop Demon Hunters y el próximo final de Stranger Things.

Warner Bros., considerada una pieza histórica de Hollywood, pasa así a manos de la plataforma que domina el streaming global, mientras Netflix incorpora un catálogo que reforzará su presencia tanto en el mercado digital como en el cine tradicional.