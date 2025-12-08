Critican a Bu Cuarón, hija de Alfonso Cuarón, por su performance en el show de Dua Lipa

Bu Cuarón fue la encargada de abrir uno de los conciertos de Dua Lipa en México Especial

El pasado 5 de diciembre de 2025, durante la última fecha en Ciudad de México del “Radical Optimism Tour” de Dua Lipa, se vivió un momento muy esperado, pero también extremadamente polémico. En su Estadio GNP Seguros agotado, Bu Cuarón, hija del cineasta Alfonso Cuarón, subió al escenario como telonera, acompañada de su hermano, Olmo Cuarón.

Lo que para ella fue un sueño cumplido, para muchos se convirtió en un motivo de indignación, críticas en redes y un renovado debate sobre talento, privilegio y el fenómeno de los “nepo babies”.

¿Qué pasó durante la presentación de Bu Cuarón?

Bu, de 22 años, anunció con emoción en sus redes sociales su participación esa noche. En el escenario interpretó algunas canciones acompañada por su hermano, y al final dedicó un mensaje de gratitud hacia él. Sin embargo, su actuación no convenció a buena parte del público presente, y en redes sociales las críticas no se hicieron esperar.

Frases como “nepotismo y cringe máximo”, “una nepobaby nada que ver”, y “ganaron los sordos” se volvieron tendencia en X (antes Twitter), reflejando el descontento de muchos que cuestionaron la decisión de darle ese espacio a una artista aún emergente. La acusación central: que la invitación se debió más al apellido Cuarón que al mérito artístico.

En muchas opiniones se afirma que México, y Latinoamérica en general, tiene talento emergente, que difícilmente recibe oportunidades similares, a pesar de tener calidad artística. Que una hija de un cineasta reconocido abra un mega show internacional genera el cuestionamiento: ¿es mérito, o privilegio de cuna?

El debate sobre los llamados “nepo babies” (personas que acceden a oportunidades por su apellido y conexiones) toma relevancia una vez más, especialmente en la industria del entretenimiento, donde la visibilidad y el respaldo económico pueden abrir puertas difíciles de alcanzar de otra forma.

¿Qué dijo Alfonso Cuarón al respecto?

Frente a la ola de críticas, Bu Cuarón publicó un mensaje de agradecimiento público hacia Dua Lipa y el equipo del concierto, declarando que abrir ese show era uno de sus sueños más grandes.

Por su parte, Alfonso Cuarón, lejos de confrontar la polémica, simplemente colocó un mensaje de apoyo en la cuenta de su hija: “Felicidades Bu y Olmo”, apoyando su decisión y logros.

Aunque algunos seguidores defendieron su derecho a intentarlo, el debate sigue se abrió en redes sociales, pues muchos cuestionan si el impulso familiar debería ser suficiente en un escenario tan exigente, habiendo artistas con formación académica que siguen buscando su oportunidad en la industria.

Para resumirlo de otra manera, ¿hasta qué punto importa el talento personal, y cuándo pesa más el nombre?