¡Ya abrió la taquería de Dua Lipa en México! Conoce el menú y dónde irlos a probar en CDMX

Taquería La Dua Durante su visita a México, Dua Lipa comparte su amor por el país abriendo una taquería temática para sus fans.

La Barbie Sirena y líder del sountrack en Barbie (2023), Dua Lipa, visita México durante los días 1, 2 y 5 de diciembre para presentarse en el estadio GNP Seguros como parte de su gira Radical Optimism Tour.

Sin embargo, sus conciertos y el rumor de que podría cantar Querida de Juan Gabriel durante sus presentaciones en la Ciudad de México, no son el único obsequio que la cantante británica otorgará a sus fans mexicanos y mexicanas, sino que también les ha consentido ¡abriendo una taquería temática!

¿Dónde está la taquería de Dua Lipa y cuál es el horario?

La taquería temática, nombrada temporalmente “Taquería La Dua” está situada en un establecimiento real de tacos de barbacoa llamado “Los Caramelos”; el negocio taquero cuenta con tres sucursales en la CDMX, pero únicamente uno de ellos será la sede del menú temático de la artista.

El establecimiento que acogerá a la “Taquería La Dua” durante esta primera semana de diciembre, es el local ubicado en Calle Michoacán #93, Colonia La Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc.

El horario de servicio para la experiencia Tacos Dua Lipa es de las 12:00 PM hasta la medianoche, durante el periodo que la cantante se presente en México, es decir, estará disponible del 1º de diciembre hasta el 5 del mismo mes.

¿Cuál es el menú de ‘Taquería La Dua’ y cuánto cuesta?

“Illusion desde la primera mordida”, anuncia el cartel oficial de la taquería, así como extiende un paquete completo de su menú temático.

Así es, leíste bien, en Taquería La Dua no tendrás que pedir un tacos, dos o tres, sino que el servicio de comida será un paquete completo que incluye tres tacos, un consomé y una bebida que —a preferencia y sujeto a la mayoría de edad de los y las clientes— puede ser con alcohol o sin alcohol.

El paquete tiene un costo de $249 pesos, en el cual está incluido también el servicio.

Las fanáticas y fanáticos de la exitosa cantante han comenzado a reunirse en la taquería temática en su apetura este lunes 1º de diciembre, accediendo ya al menú del ‘Paquete La Dua’ que contiene lo siguiente:

Taco Radical Optimism (Caramelo con queso).

Taco Houdini (de chicharrón).

Taco María (arrachera).

1 consomé Illusion.

Agua Training Season (agua embotellada de pepino), aunque la elección de bebida está abierta a Caguamita o una Mini Margarita, bebidas alcohólicas sólo para mayores de edad.

Además del menú especial, también podrás hallar souvenirs, photo opportunities y calendarios de Dua Lipa al puro estilo de taquería mexicana en el establecimiento.