Jackson Wang llega a CDMX con su tour ‘MAGICMAN 2′ para el 2026: lugar, fecha y venta de boletos

Jackson Wang en CDMX Una de las leyendas del kpop contemporáneo, el rapero principal de GOT7, vuelve a México en su tour como solista.

Jackson Wang, uno de los idols de kpop más reconocido a nivel mundial e integrante de la agrupación masculina GOT7, volverá a México —tras dos años de su última presentación en el país— como parte de la gira por Latinoamérica MAGIC MAN 2 WORLD TOUR.

A través de sus redes sociales, Wang anunció que se presentará durante el año 2026 en tres países latinoamericanos; dos shows en Brasil, otro en Chile y uno más en Ciudad de México.

No obstante, el cartel de la gira mantiene las expectativas altas de sus fans en otros países, pues agrega el enunciado “and more (y más)”, que aviva la esperanza de extender su visita en Latinoamérica.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Jackson Wang en CDMX?

El tour mundial del rapero perteneciente a GOT7 se había enfocado únicamente en ciudades de Asia, Estados Unidos y Europa, no obstante, esta mañana anunció que Chile, Brasil y México se unirán al itinerario de su tour MAGIC MAN 2.

La fecha para el tan esperado regreso de Jackson Wang a tierras mexicanas será el lunes 20 de abril del 2026, mientras que el Palacio de los Deportes será el escenario que lo recibirá.

Hasta el momento, se desconoce alguna extensión de su visita a la Ciudad de México, así como tampoco se ha anunciado que existan fechas para otras ciudades del país.

¿Cuándo es la ventade boletos para el concierto de Jackson Wang en CDMX 2026?

Tal como ha sido lo habitual en conciertos de los últimos años, la venta de boletos tendrá distintas fases, divididas entre preventas prioritarias y la venta general.

A continuación, te contamos cuáles son, cuándo serán y los requisitos de cada una:

12 de diciembre: Venta Beyond , con hora de inicio a las 9:00 AM , exclusiva para clientes de la tarjeta de crédito Citibanamex Beyond o Prestige.

, con hora de inicio a las , exclusiva para clientes de la tarjeta de crédito Citibanamex Beyond o Prestige. 15 de diciembre: Preventa Priority , la cual se abrirá a las 9:00 AM , dos horas después a la venta de fans, reservada a los clientes selectos ( Priority ) de Banamex.

, la cual se abrirá a las , dos horas después a la venta de fans, reservada a los clientes selectos ( ) de Banamex. 16 de diciembre: Preventa Banamex , exclusiva de clientes que accedan con tarjeta de crédito o débito Banamex. Iniciará a las 11:00 AM .

, exclusiva de clientes que accedan con tarjeta de crédito o débito Banamex. Iniciará a las . 17 de diciembre: Venta general, la cual iniciará 11:00 AM. En esta fase, podrás comprar tus boletos con tarjeta de crédito o débito sin importar el banco.

Hasta el momento, el precio real de los boletos se desconoce, mas fanáticas y fanáticos del rapero han especulado su costo tomando como referencia eventos previos en el recinto y shows anteriores de Wang —y GOT7— en México para estimar el precio aproximado que los boletos podrían tener.

De acuerdo con el análisis realizado, los precios oscilarían entre $850 y $6,000 pesos, dependiendo la zona seleccionada para el espectáculo. También, esta estimación de precio podría alterarse debido a cargos de servicio o paquetes VIP.

¿GOT7 está disuelto?

La agrupación de k-pop, creada en Corea del Sur y cuya nacionalidad de sus siete integrantes varía entre coreana, china, tailandesa y taiwanesa-estadounidense, enfrentó recientemente rumores de disolución cuando decidieron terminar su contrato con JYP Entertainment.

No obstante, el grupo sorprendió a sus seguidoras y seguidores con el lanzamiento de un EP titulado Winter Heptagon en enero del año presente, 2025, lo que finalizó con las especulaciones de su separación.

Actualmente, sus integrantes se encuentran realizando actividades que impulsan sus carreras como solistas —tal es el ejemplo de Jackson Wang—, sin embargo, el grupo logró retener los derechos del nombre y se han comprometido a continuar con las actividades grupales sin descuidar sus caminos solitarios, cuyo ascenso incrementa cada vez más.