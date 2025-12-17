TikTok sigue operando en EE.UU. pese al ultimátum de la Casa Blanca

El pasado 25 de septiembre, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que se establece una estrategia para vender las operaciones estadounidenses de TikTok a inversores locales, en cumplimiento con la ley que aprobó el Congreso en 2024.

Dicha legislación, justificada por motivos de seguridad nacional, exige la creación de una nueva entidad que opere la aplicación de forma suficientemente independiente de su empresa matriz china, ByteDance, especialmente ante las preocupaciones sobre el posible acceso de Pekín a servidores que almacenan datos de sus usuarios.

Sin embargo, una cláusula en dicha orden establece que “para permitir que se complete una desinversión”, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no debe tomar ninguna medida durante un plazo de 120 días. Este periodo fija como nueva fecha límite el 23 de enero del próximo año.

El futuro de TikTok en EE.UU. sigue en limbo

Pese a que Trump anunció en septiembre una negociación exitosa con Pekín para crear una nueva estructura en EE.UU. para TikTok, el acuerdo parece mantenerse en limbo, a falta de una confirmación oficial por parte de ByteDance y los reguladores en China.

La Casa Blanca señaló en septiembre que Oracle, Dell y el grupo de comunicación del empresario Rupert Murdoch conformarían la futura junta directiva de la nueva empresa de TikTok en Estados Unidos. Por lo que el control del algoritmo quedaría completamente en manos estadounidenses.

El tema no ha vuelto a ser mencionado públicamente, ni siquiera durante la cumbre entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, celebrada en octubre. Lo que mantiene en incertidumbre el futuro de la plataforma en territorio estadounidense.