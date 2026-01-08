Esta es la verdadera razón por la que Jennifer Marshall (madre de Max) no aparece en Stranger Things 5

Jennifer Marshall: esta es la verdadera razón por la que la madre de Max no aparece en Stranger Things 5

Cuando Stranger Things estrenó su quinta y última temporada, una pregunta quedó flotando en la mente de millones de fans: ¿Dónde estaba Susan Hargrove, la mamá de Max?

La ausencia de este personaje en momentos cruciales, como el hospital y la graduación, desató todo tipo de suposiciones. Hoy, la actriz Jennifer Marshall compartió lo que realmente pasó.

La batalla contra el cáncer de Jennifer Marshall

Contrario a algunos rumores, Marshall no dejó la serie porque no quisiera volver, sino porque estuvo enfrentando su diagnóstico de melanoma etapa 3 en 2021, una forma agresiva de cáncer de piel.

Aunque ya estaba en remisión durante la filmación de la temporada final, la artista no fue convocada para retomar su papel.

Ella compartió desde sus redes que, aunque entendía que había tenido cáncer, el hecho de no filmar la temporada 5 le quitó la oportunidad de acceder a seguro médico a través del sindicato de actores, algo que pudo haberle servido como “impulso emocional” tras la enfermedad.

¿Qué pasó con Susan Hargrove dentro de la historia?

La ausencia de Susan dentro de la narrativa de Stranger Things desató distinto tipo de conversaciones entre los seguidores. Algunos pensaron que su historia había sido olvidada; otros saltaron a teorías elaboradas, como que la mamá de Max murió o quedó atrapada en el Upside Down.

Incluso Sadie Sink, quien interpreta a Max Mayfield, tenía su propia hipótesis: quizá el personaje se perdió o desapareció durante el caos del final, algo que podría cuadrar con la naturaleza impredecible del mundo de Hawkins.

Por su parte, Marshall mantuvo un tono agradecido hacia el elenco y el equipo de producción. Dijo valorar la experiencia de haber trabajado en una de las series más exitosas de Netflix y la empatía que recibió, incluso durante sus momentos más difíciles.

A pesar de la frustración por no aparecer en el final, también usó buen humor al comentar sobre la situación de Susan: calificándola sarcásticamente como “la peor madre del mundo” por no estar con Max cuando más lo necesitaba.