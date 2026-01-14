¡Armys unidas! Fans crean grupo de WhatsApp para tirar cuentas de influencers que pretendan ir al concierto de BTS “por moda”

La emoción por el regreso de BTS se siente con intensidad y euforia en todos los rincones del internet. Tras el anuncio de sus conciertos en México el próximo 7, 9 y 10 de mayo, así como sus dinámicas de venta, varios fans organizaron un grupo de WhatsApp que ha desatado posturas encontradas.

El objetivo de este grupo es “denunciar y ”atacar" las cuentas de influencers que, de acuerdo con sus investigaciones, solo quieren estar en los shows para “figurar” o ganar likes, sin realmente conocer o sentir conexión con la música del grupo, lo cual dejaría fuera a un verdadero fan.

El enlace al grupo fue compartido en X por una usuaria, invitando a Armys de toda Latinoamérica a unirse y vigilar quién llega a los conciertos “solo por moda”, marcando el inicio de un debate intenso sobre los excesos del fandom.

¿Qué dicen los fans y qué responden otras comunidades?

Desde redes sociales, algunos fans respaldan la iniciativa con frases como “un influencer no debe quitarle lugar a un verdadero ARMY”, mientras que otros aclaran que no todos los creadores de contenido van por moda: algunos fueron invitados oficialmente o están haciendo promociones que incluso benefician a la comunidad.

BTS en concierto este 2026: el regreso de los idol con el fandom más eufórico

Más allá de la polémica sobre el costo, el derecho a compra y el grupo en WhatsApp, el regreso de BTS es uno de los eventos musicales más grandes del año. La banda anunció hace unos días una gira mundial tras varios años fuera de los escenarios debido a que los integrantes se encontraban llevando a cabo actividades referentes a su servicio militar en Corea del Sur.

En México, la venta de boletos se organiza en torno a la ARMY Membership, una suscripción oficial que dará acceso anticipado a la preventa de entradas. Este sistema busca garantizar que las entradas lleguen a las manos de “verdaderos fans” y, dentro de lo posible, evitar la reventa.

La unión de las ARMYS

Lo que empezó como una simple reacción a la posible presencia de celebridades en shows de BTS ha puesto bajo lupa cómo se define el “verdadero fan”. Mientras algunos lo ven como una defensa legítima del espacio de “los que merecen estar”, este fenómeno puede evidenciar los riesgos de crear divisiones dentro de comunidades que deberían ser inclusivas.

La fiebre por BTS va más allá de su música, pues en diversas ocasiones, este grupo de fanáticos ya se ha organizado para derrocar a personalidades que presuntamente les atacan o han cuestionado el gusto por la banda.