Día del Compositor 2026: historia, íconos y el legado musical en México

15 de enero

Este 15 de enero, vale la pena detenernos un momento para rendir homenaje a todos esos músicos que dejaron un gran legado en la música mexicana En este Día del Compositor, recordamos a figuras inmensas como José Alfredo Jiménez, celebramos las voces contemporáneas como Natalia Lafourcade, y reconocemos el papel de regiones clave como Jalisco, cuna de incontables creadores musicales.

¿Por qué se celebra el 15 de enero el Día del Compositor?

La fecha no es casualidad: coincide con el natalicio de José Alfredo Jiménez, uno de los compositores más influyentes de México y autor de clásicos que han trascendido décadas, como El Rey, Si Nos Dejan y La Media Vuelta. Su legado no solo está en las grabaciones, sino también en cómo sus canciones han sido interpretadas por generaciones de artistas dentro y fuera de México.

Desde 1971, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) propuso este día para reconocer y dignificar el trabajo de quienes escriben música, una labor muchas veces invisible para el público general, pero esencial para la construcción de identidad cultural y memoria sentimental colectiva.

Conferencia El compositor José Alfredo Jiménez.

Si se habla de composición musical en México, Jalisco surge casi de inmediato en la conversación. El estado ha dado al país una parte invaluable de su repertorio tradicional y moderno. Desde la música ranchera hasta el mariachi, y pasando por los nuevos sonidos, compositores jalisciences han sido puntales en cada etapa de la música mexicana.

La tierra que vio nacer a grandes como José Alfredo Jiménez también ha nutrido a creadores que han expandido los límites de los géneros, fusionando tradición y contemporaneidad. Su aporte no solo ha marcado tendencias musicales, sino que ha ayudado a que la música mexicana sea reconocida y celebrada a nivel mundial.

Compositores que hicieron historia en la música mexicana

La música mexicana no se entiende sin la pluma de sus compositores. Ellos han sido cronistas de su tiempo, intérpretes del amor, el desamor, la fiesta, la nostalgia y la identidad nacional. A continuación, algunas de las figuras que marcaron un antes y un después en la historia musical del país.

José Alfredo Jiménez (1926–1973)

Considerado el compositor popular más influyente de México, José Alfredo Jiménez transformó la música ranchera en una forma directa y honesta de contar la vida. Sin formación académica, escribió canciones que hoy son patrimonio cultural, como El Rey, Si Nos Dejan, Amanecí en tus brazos y La Media Vuelta.

Sus letras hablan de orgullo, dolor, valentía y amor sin filtros, y han sido interpretadas por figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Chavela Vargas, Vicente Fernández y Luis Miguel. Su obra trascendió géneros y fronteras, convirtiéndose en un símbolo de la identidad mexicana dentro y fuera del país.

Armando Manzanero (1935–2020)

Maestro del bolero moderno, Armando Manzanero llevó el romanticismo mexicano a escenarios internacionales. Su estilo elegante, íntimo y profundamente emotivo dio origen a clásicos como Somos novios, Esta tarde vi llover, Adoro y Contigo aprendí.

Además de compositor, fue productor, arreglista y defensor de los derechos de autor como presidente de la SACM. Sus canciones han sido traducidas a varios idiomas y grabadas por artistas de talla mundial, consolidándolo como uno de los autores latinoamericanos más importantes del siglo XX.

Consuelo Velázquez (1916–2005)

Autora de uno de los boleros más famosos de todos los tiempos, Bésame mucho, Consuelo Velázquez rompió barreras en una época dominada por hombres. Pianista clásica de formación, logró una sensibilidad universal que convirtió su obra en un referente global.

Bésame mucho ha sido interpretada por artistas como The Beatles, Frank Sinatra, Andrea Bocelli y Cesária Évora, demostrando que una canción mexicana podía conquistar al mundo sin perder su esencia.

Manuel Esperón (1911–2011)

Figura clave del Cine de Oro mexicano, Manuel Esperón fue responsable de dar sonido y emoción a la pantalla grande. Compuso música para más de 500 películas y canciones inmortales como Amorcito corazón, Flor silvestre y Ay, Jalisco no te rajes.

Su trabajo ayudó a construir el imaginario musical del México rural y urbano del siglo XX, vinculando cine, música e identidad nacional como pocos compositores lo lograron.

Juan Gabriel (1950–2016)

Más que un compositor, Juan Gabriel fue un fenómeno cultural. Su capacidad para escribir canciones que conectaban con todo tipo de públicos lo convirtió en uno de los autores más prolíficos y queridos del país.

Temas como Querida, Hasta que te conocí, Amor eterno y Así fue han sido interpretados por decenas de artistas en géneros que van del mariachi al pop. Su obra destaca por su honestidad emocional y su capacidad de convertir el dolor en arte colectivo.

Natalia Lafourcade (1984)

Representante clave de la composición contemporánea, Natalia Lafourcade ha sabido dialogar con la tradición sin quedarse anclada en ella. Su obra combina folk, pop, bolero y música latinoamericana, con letras introspectivas y poéticas.

Álbumes como Hasta la raíz, Musas y De todas las flores han revitalizado el interés por los compositores clásicos, al tiempo que posicionan a una nueva generación de autoras y autores mexicanos en la escena global.

Esta fecha sirve para celebrar esa dedicación creativa, reconocer su impacto en nuestra vida cotidiana y recordar que, detrás de una canción que nos hace bailar o llorar, hay una historia y un corazón que la creó.