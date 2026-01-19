Pijama: una nueva plataforma que apuesta por el cine independiente

Según explicó su casa productora Fábula en un comunicado, Pijama busca ofrecer a los espectadores títulos que de otro modo permanecerían ocultos, al mismo tiempo que brinda a los cineastas un espacio de exhibición sin depender de los “intermediarios tradicionales” de la industria.

“Miles de cineastas nunca llegan a su público debido a las barreras clásicas de distribución. Se trata de democratizar el acceso”, afirmaron Pablo y Juan de Dios Larraín en una declaración conjunta.

Una respuesta a la crisis de distribución

El proyecto fue desarrollado junto al director creativo ejecutivo Cristian Jofre, como una respuesta directa a lo que describen como una “crisis cultural arraigada en el fin de los medios físicos y la lógica actual del mercado”.

Explican que, actualmente, cerca del 80 % de las películas producidas no logra una distribución efectiva, quedando fuera del alcance del público pese a su paso por festivales o su reconocimiento crítico.

Pijama nace también del cuestionamiento sobre cómo el público puede acceder a la mayoría de los estrenos que se proyectan en festivales de prestigio como Festival de Sundance, Festival Internacional de Cine de Berlín, Festival de Cannes, Festival Internacional de Cine de Venecia o Festival Internacional de Cine de Toronto, películas que muchas veces no encuentran un camino hacia las salas o el streaming convencional.

Además de estrenos contemporáneos y cine independiente reciente, la plataforma apuesta por rescatar grandes clásicos del cine, títulos fundamentales que han definido épocas, movimientos y miradas autorales, pero que hoy resultan difíciles de encontrar.

Esta curaduría busca revalorizar obras esenciales del pasado, acercándolas a nuevas audiencias y permitiendo que convivan con el cine emergente. La propuesta no solo apela a la nostalgia, al descubrimiento de referentes que siguen influyendo en el lenguaje cinematográfico actual.

Un modelo con foco en los creadores

Uno de los pilares del proyecto es su modelo económico. La plataforma subrayó que el 80 % de los ingresos generados será reinvertido directamente en productores, agentes de ventas y distribuidores, apostando por una relación más equitativa dentro de la industria.

Para Jofre, “Pijama aborda una brecha que existe desde hace tiempo en la industria cinematográfica, apuntando a ser un espacio que prioriza el descubrimiento y la equidad”.

Disponibilidad y funcionamiento

Pijama opera bajo un modelo de pago por visión y ya se encuentra disponible en plataformas como Apple TV, Roku, Amazon, Smart TV, además de dispositivos iOS y Android, ampliando su alcance a una audiencia global.