Vive Latino 2026: cartel explosivo, nuevo mapa y una experiencia más grande que nunca

Vive Latino 2026 (Especial)

El Vive Latino 2026 ya comenzó a encender la emoción entre los amantes de la música pues este martes y a través de una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram, el festival reveló nuevos detalles de lo que será su edición número 26.

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical se celebrará los próximos 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros, y promete un cartel lleno de talento nacional e internacional, además de una experiencia renovada para el público.

Un cartel que mezcla generaciones y estilos

Durante el anuncio, figuras como Alfonso André, Cecilia Toussaint y Sopitas fueron los encargados de revelar a los artistas que formarán parte del festival. Además, importantes músicos como Lenny Kravitz, Tom Morello, White Lies e Illya Kuryaki and The Valderramas participaron vía videollamada para compartir su emoción por estar y/o regresar al Vive Latino.

Los escenarios estarán patrocinados por Amazon Music, Amazon y Telcel, y serán los encargados de recibir a decenas de artistas que convertirán esta edición en una de las más memorables desde la creación del festival.

Vive Latino 2026

Artistas por día del Vive Latino 2026

Sábado 14 de marzo

Airbag, Alcalá Norte, Chetes, Carlos Sadness, Cypress Hill, Cuco, Enanitos Verdes, El Gran Combo de Puerto Rico, Enjambre, Juanes, Ke Personajes, John Fogerty, Lenny Kravitz, Los Amigos Invisibles, Love of Lesbian, Maldita Vecindad, Moenia, MC Davo, Nacho Vegas, Trueno, White Lies, entre muchos más.

Domingo 15 de marzo

Allison, Avatar, Banda Machos, Conociendo Rusia, Esteman y Daniela Spalla, Fobia, Illya Kuryaki and The Valderramas, Los Fabulosos Cadillacs, Moby (DJ Set), The Smashing Pumpkins, The Mars Volta, Tom Morello, Santa Sabina, Rich Mafia (Alemán + Gera MX), Triciclo Circus Band, entre otros.

Más allá de la música

Stand Up

El Vive Latino 2026 también apostará por la risa con su ya tradicional Casa Comedy, un espacio que se ha convertido en uno de los favoritos del público. Durante el sábado, el escenario recibirá a Óscar Estilla, Sirenas de Barrio, Alexa Zuart, Gianni Pex, Lalo Elizarrarás y Rulo Matías, quienes prometen carcajadas de principio a fin, mientras que el domingo será el turno de Ídolos del Open, Isabel Fernández, Pur de Patos y Daniel Sosa, consolidando una oferta de stand up que complementa perfectamente la experiencia musical del festival y confirma que el Vive Latino es mucho más que conciertos: es un encuentro de entretenimiento total.

Lucha libre

Muy al estilo mexicano, la CMLL estará presente en una función espectacular de lucha libre que promete emocionar a los aficionados con un cartel lleno de figuras consagradas y talento que enciende la arena, como Soberano, Templario, Kemonito, Kemalito, Máscara Dorada, Último Guerrero, Dulce Gardenia, Neón, Jarochita y muchos más, en una noche donde la tradición, el espectáculo y la pasión por el pancracio se unirán en el ring. La función apunta a recibir estrellas de alto nivel, reafirmando por qué la lucha libre mexicana sigue siendo un referente mundial. Además, con el conocido convenio entre el CMLL y AEW, no se descarta que el público pueda llevarse alguna sorpresa de talla internacional, elevando aún más las expectativas de un evento que promete quedar en la memoria de los aficionados.

Nuevo mapa y una experiencia renovada

Durante una conferencia realizada los organizadores revelaron el nuevo mapa del Vive Latino 2026, el cual explicaron, contará con:

Zonas más amplias de descanso

Espacios recreativos

Mayor movilidad entre escenarios

Áreas dedicadas a la diversidad cultural

La intención es clara: que el festival no solo se viva frente al escenario, sino en cada rincón del recinto.

Además, se confirmó que el evento contará con transmisión en vivo, ideal para quienes no puedan asistir de forma presencial.

Vive Latino 2026

Boletos y expectativas

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster, con precios que van desde los 2,700 pesos, dependiendo de la fase y el tipo de acceso.

Con un cartel poderoso, una producción renovada y una propuesta más incluyente, el Vive Latino 2026 se perfila como uno de los festivales más importantes del año y una cita obligada para los amantes de la música.