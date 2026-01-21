“Formula 1: La Exhibición” llega a la Ciudad de México: Fechas, boletos y todo lo que tienes que saber sobre esta experiencia

“Formula 1: La Exhibición” llega a la Ciudad de México: conoce las fechas, horarios y costos de esta experiencia

En los últimos años, la Formula 1 ha ganado especial relevancia en México, por lo que la cantidad de fanáticos que siguen este deporte ha aumentado considerablemente y busca conectar cada vez más con su historia y todo lo que hay detrás de cada escudería.

A partir del 20 de marzo de 2026, la máxima casa del automovilismo pisará la Ciudad de México de una forma completamente distinta con “Formula 1: La Exhibición”, una experiencia inmersiva que abre sus puertas en Yama Punta Museo y que promete llevar a todos los fans a un nuevo nivel de interacción.

La muestra llega al país tras conquistar a más de un millón de visitantes en distintas ciudades del mundo. Ahora, México se suma a este circuito cultural que hablará del pasado, el presente y el futuro del deporte automotor con una narrativa visual diseñada para todos.

¿Cómo es “Formula 1: La Exhibición”?

Antes de llegar a la capital del país, “Formula 1: La Exhibición” recorrió algunas de las ciudades más importantes del mundo; tan solo su estreno en Madrid la convirtió en la exposición temporal más visitada de España en 2023.

Posterior a ello, hubo aperturas récord en Viena y Toronto, además de un reconocimiento clave en Londres, donde fue premiada como “Mejor Experiencia para el Visitante”.

En 2025, la exhibición se expandió con su debut en Latinoamérica, en Buenos Aires, y el arranque de su gira por Asia-Pacífico en Melbourne. Ese historial coloca a su llegada a México como uno de los momentos más esperados del recorrido global, especialmente por la profunda conexión del país con la Formula 1 tras la presencia de Sergio “Checo” Pérez.

México, una parada obligada para la Formula 1

La Ciudad de México no es una sede cualquiera. El Gran Premio de la Ciudad de México se ha consolidado como uno de los eventos mejor valorados del calendario internacional, gracias a la energía del público, la historia del Autódromo Hermanos Rodríguez y las carreras memorables que han marcado época.

Este fervor se ve impulsado por una afición que no solo llena gradas, sino que respira automovilismo todo el año. A eso se suma el crecimiento del deporte en la región y el impacto de una nueva generación de talento latinoamericano.

Así será “Formula 1: La Exhibición” en la Ciudad de México

La exposición contará con seis salas temáticas, las cuales estarán diseñadas como un recorrido conectado que ocupa más de 2 mil metros cuadrados.

Cada espacio fue desarrollado en colaboración con curadores, artistas y cineastas galardonados, lo que convierte a la muestra en algo más cercano a una experiencia cinematográfica que a una exposición tradicional.

A lo largo del recorrido, los visitantes podrán entender cómo la Formula 1 se transformó en uno de los deportes más influyentes y tecnológicos del mundo como lo que es ahora. Desde los momentos que definieron su historia hasta las innovaciones que están marcando su futuro.

Lugar: Yama Punta Museo - Av. División del Nte. 3572, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, 04610 Ciudad de México, CDMX, México

Yama Punta Museo Fechas: a partir del 20 de marzo de 2026

a partir del 20 de marzo de 2026 Boletos: Disponibles a partir del 28 de enero en la plataforma Fever

Disponibles a partir del 28 de enero en la plataforma Fever Accesibilidad: el recinto accesible para personas en silla de ruedas

Una sala exclusiva dedicada a México y a “Checo” Pérez

De manera especial, la edición mexicana contará con una sala local curada exclusivamente para la Ciudad de México, donde se celebrará el circuito nacional y a sus figuras más emblemáticas. Entre ellas destaca Sergio Pérez, el piloto mexicano más exitoso de todos los tiempos, quien regresa a la parrilla esta temporada y se mantiene como un referente indiscutible para la afición.

Aunque los detalles completos de esta sala se revelarán próximamente, se espera que sea uno de los espacios más visitados y comentados de la exhibición.

Más allá de los resultados en pista, esta exposición es un imperdible para todos aquellos que se llaman “verdaderos fans” del automovilismo.