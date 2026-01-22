Así quedaron todas las nominaciones al Oscar 2026: Frankenstein de Guillermo del Toro está en 9 categorías

Los Premios Óscar 2026 (98ª edición) anunciaron sus nominaciones este 22 de enero, con una competitiva lista de películas destacadas en 24 categorías que serán galardonadas el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
El filme Sinners lidera con un récord histórico de 16 nominaciones, seguido por One Battle After Another con 13, y una amplia representación en categorías principales que incluyen Mejor Película, Dirección, Actuación, Guion y diseño técnico. Entre los títulos nominados dentro de Mejor Película figuran también Bugonia, F1, Hamnet, Sentimental Value y Train Dreams, reflejando una combinación de cine comercial, independiente y de género.
Frankenstein y Guillermo del Toro se llevan 9 nominaciones
El filme Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro, se consolidó como uno de los contendientes más fuertes del año al recibir nueve nominaciones al Oscar 2026, entre ellas Mejor Película y Mejor Guion Adaptado por el propio Del Toro.
La adaptación de la clásica novela de Mary Shelley también fue reconocida en varias categorías técnicas relevantes como Fotografía, Diseño de Producción, Vestuario, Maquillaje y Peluquería, Sonido y Música Original, además de una nominación de actuación para Jacob Elordi como Mejor Actor de Reparto.
Este conjunto de nominaciones sitúa a Frankenstein como una de las producciones sobresalientes del año, compitiendo a la par con otros grandes títulos tanto en categorías artísticas como técnicas.
Así se vivieron las nominaciones a los Oscars 2026
Estas son todas las categorías y nominaciones para la entrega de premios Oscar de este año 2026
Mejor Película
- Bugonia.
- F1.
- Frankenstein.
- Hamnet.
- Marty Supreme.
- One Battle After Another.
- The Secret Agent.
- Sentimental Value.
- Sinners.
- Train Dreams.
Mejor Dirección
- Chloë Zhao, Hamnet.
- Josh Safdie, Marty Supreme.
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another.
- Joachim Trier, Sentimental Value.
- Ryan Coogler, Sinners.
Mejor Actor
- Thimothée Chalamet, Marty Supreme.
- Leonardi DiCaprio, One Battle After Another.
- Ethan Hawke, Blue Moon.
- Michael B. Jordan, Sinners.
- Wagner Moura, The Secret Agent.
Mejor Actriz
- Jessie Buckley, Hamnet.
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You.
- Kate Hudson, Song Sung Blue.
- Renate Reinsve, Sentimental Value.
- Emma Stone, Bugonia.
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro, One Battle After Another.
- Jacob Elordi, Frankenstein.
- Delroy Lindo, Sinners.
- Sean Penn, One Battle After Another.
- Setellan Skarsgård, Sentimental Value.
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning, Sentimental Value.
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value.
- Amy Madigan, Weapons.
- Wunmi Mosaku, Sinners.
- Teyana Taylor, One Battle After Another.
Mejor Guión Original
- Robert Kaplow, Blue Moon.
- Jafar Panahi, It Was Just an Accident.
- Ronald Bronstein y Josh Safide, Marty Supreme.
- Eskil Vogt y Joachim Trier, Sentimental Value.
- Ryan Coogler, Sinners.
Mejor Guión Adaptado
- Guillermo del Toro, Frankenstein.
- Will Tracy, Bugonia.
- Chloë Zhao y Maggie O’Farrell, Hamnet.
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another.
- Clint Bentley y Greg Kwedar, Train Dreams.
Mejor Fotografía
- Dan Laustsen, Frankenstein.
- Darius Khondji, Marty Supreme.
- Michael Bauman, One Battle After Another.
- Autumn Durald Arkapaw, Sinners.
- Adolpho Veloso, Train Dreams.
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein.
- Hamnet.
- Marty Supreme.
- One Battle After Another.
- Sinners.
Mejor Montaje (Edición)
- F1.
- Marty Supreme.
- One Battle After Another.
- Sentimental Value.
- Sinners.
Mejor Vestuario
- Avatar: Fire and Ash, Deborah L. Scott.
- Frankenstein, Kate Hawley.
- Hamnet, Malgosia Turzanska.
- Marty Supreme, Miyako Bellizi.
- Sinners, Ruth E. Carter.
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein.
- Kokuho.
- Sinners.
- The Smashing Machine.
- The Ugly Stepsister.
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fire and Ash.
- F1.
- Jurassic World Rebirth.
- The Lost Bus.
- Sinners.
Mejor Sonido
- F1.
- Frankenstein.
- One Battle After Another.
- Sinners.
- Sirāt.
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia.
- Frankenstein.
- Hamnet.
- One Battle After Another.
- Sinners.
Mejor Canción Original
- Dear Me, Diane Warren: Relentless.
- Golden, K-Pop Demon Hunters.
- I Lied To You, Sinners.
- Sweet Dreams of You, Viva Verdi!
- Train Dreams, Train Dreams.
Mejor Película Animada
- Arco.
- Elio.
- K-Pop Demon Hunters.
- Little Amélie or the Character of Rain.
- Zootopia 2.
Mejor Película Internacional
- The Secret Agent, Brasil.
- It Was Just an Accident, Francia.
- Sentimental Value, Noruega.
- Sirāt, España.
- The Voice of Hind Rajab, Túnez.
Mejor Documental
- The Alabama Solution.
- Come See Me in the Good Light.
- Cutting Through Rocks.
- Mr. Nobody Against Putin.
- The Perfect Neighbor.
Mejor Cortometraje de Acción Real
- Butcher’s Stain.
- A Friend of Dorothy.
- Jane Austen’s Period Drama.
- The Singers.
- Two People Exchanging Saliva.
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly.
- Forevergreen.
- The Girl Who Cried Pearls.
- Retirement Plan.
- The Three Sisters.
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms.
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud.
- Children No More: “Were and Are Gone”
- The Devil is Busy.
- Perfectly Strangeness.
Mejor Casting (Logro en Dirección de Casting)
- Hamnet.
- Marty Supreme.
- One Battle After Another.
- The Secret Agent.
- Sinners.