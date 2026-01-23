Fiscalía española archiva la denuncia contra Julio Iglesias por falta de competencia

Julio Iglesias rompe el silencio tras acusaciones de agresión y abuso sexual: la verdad detrás del escándalo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española archivó la investigación que abrió para analizar la denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, ante la “falta de jurisdicción” y competencia de los tribunales españoles.

El ministerio público ha dictado un decreto, conocido este viernes, en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española puda investigar la denuncia que presentaron dos ex empleados contra el cantante por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.

Porque, según explica la Fiscalía, “la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una conexión material con España”, por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.

No obstante, en este caso, precisa el decreto, las víctimas son extranjeras, no residen en el país, “los hechos se atribuyen a países plenamente competentes”, y los denunciados (Julio Iglesias y otras dos personas) no residen en España y además tienen nacionalidades distintas (español, colombiana y brasileña).

Las denuncias afectan a una exempleada del hogar de Iglesias y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostar la veracidad de sus acusasiones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, representadas por la organización Women’s Link, y enfatizaron que lo hacían para que otras lo denuncien y no vuelvan a sufrir abusos de este tipo.

Ante esto, el cantante ha negado las acusaciones en un comunicado publicado en su perfil de Instagram asegurando que nunca “ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”.

Iglesias también intentó involucrarse en la investigación, para tener acceso directo al contenido de la denuncia, pero la Fiscalía lo rechazó

Asimismo, compartió varios mensajes que supuestamente había recibido desde WhatsApp de las trabajadoras que le han denunciado por agresión sexual con los que parece demostrar su inocencia.

“La evidencia es clara: las comunicaciones de Whatssap enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad”, puntualizó el cantante en un comunicado que incluye en su perfil junto a capturas de pantalla de esos mensajes. (Con información de EFE)