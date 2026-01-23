Venta general para BTS en México 2026: horarios, precios completos y consejos

Venta general para BTS en Estadio GNP 2026 La venta general para los conciertos de BTS en México se llevará a cabo el sábado 24 de enero.

La preventa —especialmente reservada a las personas que contaban con su ARMY Membership— para los tres conciertos de BTS en México, se llevó a cabo este jueves 22 de enero con una impresionante cantidad de público que marcó hasta más de 160 mil personas en la fila virtual.

A pesar de la enorme demanda, los boletos para las tres fechas del grupo surcoreano en el Estadio GNP no se han agotado, pues las boleteras reservan una cantidad considerable para las ventas generales en este tipo de eventos.

Por lo tanto, fanáticas y fanáticos de los Bangtan Boys que no alcanzaron entrada en la preventa de este jueves, aún tendrán una oportunidad más en la venta general de Ticketmaster programada para este fin de semana, ¡muy cerca!

Venta general para BTS en el Estadio GNP: horario y requisitos

Los siete integrantes de la agrupación idol más famosa a nivel internacional, RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V y Jungkook, finalmente vuelven al escenario mexicano para felicidad de su público latino, después de casi una década sin visitar el país como grupo.

Ante la gran trayectoria, impacto y cariño que BTS ha construido durante su carrera, sus seguidoras y seguidores en México desean ansiadamente conseguir una entrada para el importante regreso de los artistas surcoreanos, un sueño ya cumplido para quienes participaron en la preventa de hoy.

Sin embargo, el camino no ha terminado, pues la venta general será el sábado 24 de enero, con horario de inicio programado a las 9:00 horas de la mañana.

A diferencia de la preventa, este proceso no requerrirá la ARMY Membership, tampoco está sujeta a un registro previo ni a específicas entidades bancarias, pues podrás completar tu compra con cualquier tarjeta de crédito o débito.

Costos de boletos para BTS en México: ARMY advierte hasta 21 precios distintos en preventa

A pesar de las exigencias de ARMY a Profeco para recibir transparencia en precios, mapa completo y la eliminación de ‘tarifa dinámica’, Ticketmaster sorprendió al público con precios diferenciados durante la preventa.

A continuación, te contamos todos los precios detectados en la primera ronda de venta de boletos para BTS en México, de manera que tu participación en la venta general pueda agilizarse y accedas al sitio de tu preferencia:

Naranja C: $1,767 MXN, $1,944.30.

$1,767 MXN, $1,944.30. PCD: $1,944.30, $2,840 MXN.

$1,944.30, $2,840 MXN. Morado: $4,947.50, $4,924.05, $4,476 MXN.

$4,947.50, $4,924.05, $4,476 MXN. Naranja B: $2,839.50, $3,123.55, $4,948 MXN, $6,185.10$5,819.30$5,442.35.

$2,839.50, $3,123.55, $4,948 MXN, $6,185.10$5,819.30$5,442.35. Naranja A: $7,162.25, $6,679.90, $8,010 MXN.

$7,162.25, $6,679.90, $8,010 MXN. Verde: $8,811.45, $8,482 MXN.

$8,811.45, $8,482 MXN. Platino B: $8,953 MXN, $11,214.55, $12,468.20, $12,015.60.

$8,953 MXN, $11,214.55, $12,468.20, $12,015.60. Platino A: $12,722.40, $13,330 MXN.

Los boletos VIP tendrán un precio de $17,782 MXN y los cargos se aplicarán al momento del pago. También, es importante agregar que el sistema no permitirá el pago a meses con tarjeta de crédito, sino que el cargo será completo y al momento.

Consejos para la venta general de BTS en Estadio GNP

Una vez librada la preventa para los tres conciertos, fanáticas y fanáticos que han obtenido sus entradas —así como las personas que no las han conseguido— se encargaron de compartir diversos consejos en redes sociales para apoyar al sector de ARMY que participará en la venta general.

Entre las observaciones más destacadas, se encuentran: