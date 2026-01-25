Bad Bunny detiene su concierto en Medellín para rendir emotivo homenaje a Yeison Jiménez

En la segunda noche de su concierto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, parte del Debí Tirar Más Fotos World Tour, Bad Bunny no solo puso perreo hasta el suelo, también dejó momentos emotivos.

En un acto inusual dentro de su set, el artista pausó su repertorio para rendir homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero en un trágico accidente aéreo.

Mientras las guitarras arrancaban con “Aventurero”, uno de los éxitos más representativos de Yeison Jiménez, el público reaccionó de inmediato: miles de voces coreando la canción, celulares grabando el momento y una ola de emoción que conmovió a todo el estadio.

Este instante, lejos de ser un simple homenaje, fue descrito por asistentes y usuarios en redes como un puente de respeto entre ritmos latinos, una muestra de cómo la música puede unir culturas y generaciones.

¿Qué ocurrió exactamente en el concierto de Bad Bunny en Medellín?

Tras sonar temas como “Callaita” y “Turista” en su repertorio, Bad Bunny hizo una pausa deliberada para que uno de sus músicos interpretara “Aventurero”, acompañado por el público.

El gesto fue captado en miles de videos que rápidamente se viralizaron en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde fans describieron la escena no solo como emotiva, sino como una prueba de la cercanía que el puertorriqueño tiene con las culturas musicales de los lugares que visita.

Luego de ese momento, el concierto retomó su curso con temas del tour, pero el instante dedicado a Yeison Jiménez continuó en el centro de la conversación para los asistentes y usuarios en redes, consolidándose como uno de los momentos más comentados de la gira en Colombia.

Homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez pic.twitter.com/poiPjdSWM3 — Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) January 25, 2026

¿Quién fue Yeison Jiménez y cómo ocurrió la tragedia donde murió?

Aunque muchos lo reconocieron por el homenaje, no todos sabían que Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano, murió trágicamente el 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta en Paipa, Boyacá, cuando viajaba hacia uno de sus conciertos programados.

Las autoridades confirmaron que la avioneta Piper PA-31 intentó despegar con destino a Medellín, pero no logró ganar altura adecuada y se estrelló poco después, provocando la muerte del artista y otras cinco personas que viajaban con él.

La noticia sacudió al mundo musical colombiano y latinoamericano, y desde entonces, múltiples homenajes han sido organizados en memoria del artista, de los cuales el de Bad Bunny en Medellín fue uno de los más mediáticos y sentidos.

Más allá de su valor simbólico, el homenaje de Bad Bunny alcanzó gran repercusión en redes sociales, con publicaciones que celebran su gesto como una forma de resaltar el legado de Yeison Jiménez y la unidad de géneros musicales en Latinoamérica.