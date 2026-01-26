Cine cubano llega a la Cineteca Nacional: fechas, películas y exposiciones

Película del ciclo de cine cubano en la Cineteca Nacional Foto: Cortesía

El cine cubano, una de las cinematografías más influyentes de América Latina, tendrá un lugar protagónico en la Cineteca Nacional de México a partir del 30 de enero de 2026, con un ciclo que revisa algunas de las obras más emblemáticas producidas entre las décadas de 1960 y 1980. La muestra no solo propone un viaje por la historia del cine de la isla, sino también un diálogo con el público mexicano sobre memoria, identidad y lenguaje cinematográfico.

Durante poco más de una semana, la sede Xoco se convertirá en un punto de encuentro para cinéfilos, estudiantes y nuevas audiencias interesadas en redescubrir títulos que marcaron época y que siguen dialogando con el presente.

¿De qué trata el ciclo de cine cubano?

La muestra está integrada por diez programas que reúnen películas consideradas fundamentales dentro de la historia del cine cubano. La selección fue propuesta por la Embajada de Cuba en México y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), y curada por la Cinemateca de Cuba, lo que garantiza un enfoque histórico y cinematográfico riguroso.

De acuerdo con Nelson Carro Rodríguez, director de Difusión y Programación de la Cineteca Nacional, se trata de una revisión imprescindible:

“Son películas clave, producidas entre los años sesenta y mediados de los ochenta, elegidas por su relevancia cinematográfica y por el lugar que ocupan en la historia del cine cubano y latinoamericano”.

Este periodo coincide con el auge del Nuevo Cine Latinoamericano, un movimiento que apostó por el cine como herramienta de reflexión social, experimentación estética y construcción de identidad.

Película del ciclo de cine cubano en la Cineteca Nacional Foto: Cortesía

¿Cuándo inicia el ciclo de cine cubano en la Cineteca Nacional?

El ciclo se exhibirá del 30 de enero al 8 de febrero de 2026, con una función diaria. La programación incluye títulos que hoy son considerados clásicos:

30 de enero: Memorias del subdesarrollo

31 de enero: Lucía

1 de febrero: Soy Cuba y Vampiros en La Habana

y 3 de febrero: De cierta manera

4 de febrero: La última cena

5 de febrero: Retrato de Teresa

6 de febrero: Se permuta

7 de febrero: Programa de cortometrajes documentales ( Now! , Ociel del Toa , Coffea arábiga , Y tenemos sabor , El arte del tabaco )

Programa de cortometrajes documentales ( , , , , ) 8 de febrero: Vampiros en La Habana y Fresa y chocolate

“Memorias del subdesarrollo”, una película clave para la Cineteca

Entre todas las obras, Memorias del subdesarrollo ocupa un lugar especial. La cinta fue recientemente restaurada y fue elegida como la película con la que la Cineteca Nacional celebró su 52 aniversario, subrayando su peso histórico y cinematográfico.

Para Carro Rodríguez, su inclusión era indispensable:

“Es una obra fundamental del cine cubano y latinoamericano, y una referencia obligada para entender la evolución del lenguaje cinematográfico en la región”.

La retrospectiva también pone sobre la mesa una relación histórica profunda entre México y Cuba en materia cinematográfica. Durante décadas, el cine mexicano tuvo una presencia decisiva en la isla, mientras que, a partir de los años sesenta, el cine cubano influyó de manera notable en el desarrollo del cine documental mexicano.

Este intercambio cultural ha sido constante y explica por qué muchas de estas películas dialogan de manera natural con el público mexicano, incluso varias décadas después de su estreno.

Exposiciones alternativas al cilco de cine

El ciclo se complementa con exposiciones dedicadas al cartel cubano de cine, una de las tradiciones gráficas más reconocidas a nivel internacional.

En la sede Xoco se presenta la muestra “Cartel Cubano de Cine: Arte nuevo para una revolución diferente”, integrada por 15 carteles realizados entre 1964 y 1993 por artistas como Eduardo Muñoz Bachs, Alfredo Rostgaard, Raúl Martínez y René Azcuy. Las piezas revelan al cartel como una forma de arte público, ajena a la lógica comercial y profundamente vinculada al discurso cultural.

A partir del 30 de enero, una segunda exposición llegará a la Cineteca Nacional Chapultepec, enfocada en el cartel cubano de cine internacional, ampliando el diálogo visual y cultural.

Película del ciclo de cine cubano en la Cineteca Nacional Foto: Cortesía

Con este ciclo, la Cineteca Nacional refuerza su vocación como espacio de preservación, exhibición y formación de públicos, ofreciendo a las audiencias la oportunidad de revisitar una cinematografía clave del continente a través de sus obras más representativas.

Los horarios y detalles de cada función pueden consultarse en cinetecanacional.net y en las redes sociales de la institución.